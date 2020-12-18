Fuat Oktay'dan çok sert Doğu Akdeniz mesajı!

Cumhurbaşkanı Başkanı Yardımcısı Oktay'dan son dakika açıklamaları geldi. Oktay "Akdeniz’de korsanlık yapan, er veya geç bizden cevabını alır. Türlü salvolarla ülkemizi Akdeniz'de köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, tuzak kuranlar kazdıkları çukura kendileri düşecektir. Türkiye'ye karşı kurulan oyunları birer birer bozarız."
Cumhurbaşkanı Başkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz'deki gelişmeler hakkında önemli mesajlar verdi. Oktay, "Akdeniz'de korsanlık yapan, er veya geç bizden cevabını alır. Türlü salvolarla ülkemizi Akdeniz'de köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, tuzak kuranlar kazdıkları çukura kendileri düşecektir. Türkiye'ye karşı kurulan oyunları birer birer bozarız." dedi.