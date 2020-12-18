Başından beri her şey yalan çıktı! İşte İranlı 'Zombi Gelin'in son hali...

Zombie Angelina Jolie olarak tanınan İranlı genç kadının uzun zaman sonra görüntüleri ortaya çıktı ve başından beri bir Photoshop hilesi olduğunu kanıtlandı. 19 yaşındaki Sahar Tabar, gençlerin yozlaşması ve İslam Cumhuriyeti'ne saygısızlık gibi bir dizi suçlama nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören İranlı Zombi hakkında son dakika gelişmeleri peş peş geliyor.







'PHOTOSHOP HİLESİ'



Bu olayın ardından İran Devleti, bugün erken saatlerde Sahar Tabar'ın hapishaneden çıkışını televizyondan yayınlayarak verdiği bu karardan vazgeçmiş gibi bir izlenim oluşturdu.



'SERBEST BIRAKILDI'



Genç kadının avukatı Sahar Tabar'ın kefaletle serbest bırakıldığını söyledi.







İnternet üzerinden ailesiyle bir videoda görünen ve gerçek adı 'Fatameh Khishvand' olan Sahar Tabar, Instagram fotoğraflarının sahte olduğunu da ortaya çıkardı.







Başlangıçta sosyal medya için yarattığı çarpıcı görünümü elde etmek için yaklaşık 40 cerrahi operasyon geçirdiği iddia edilmişti.



'KURGU BİR KARAKTER'



Fakat daha sonra bir 'şaka' olduğunu ve Photoshop ve makyajın bir karışımını kullandığını söyleyerek özür diledi.



Savunmasında, avukatı Dehgan, Fatemeh Khishvand'ın sosyal medyayı kendi amaçları için nasıl kullanacağını bilen dahi bir genç olduğunu söyledi.







Fakat Sahar Tabar'ın, photoshop, makyaj ve kurgunun karışımından ortaya çıkarılan bir karakter olduğu kabul edildi.



Hollywood yıldızının tuhaf bir versiyonu gibi göründüğü çarpık fotoğraflarını paylaştıktan sonra sosyal medyada tanınan genç kadın, hızlı bir şekilde takipçi kazansa da geçen yıl paylaşımları nedeniyle tutuklanmıştı.







'PAYLAŞIMLARDAN DOLAYI PİŞMANIM'



Tabar, ayrıca Jolie'ye benzemek için ameliyat olduğu yönündeki haberleri de yalanladı.



Bu yılın Nisan ayında koronavirüse yakalanmasının ardından özgürlüğü için taleplerde bulunsa da İran'da bulunan ABD merkezli İnsan Hakları Merkezi, bir yargıç tarafından kefalet talebinin reddedildiğini söylemişti.







Geçen yıl tutuklanmasının ardından Sahar Tabar, yargılanma süreci boyunca yaşadığı sorgulamalarda pek çok kişi bu ifade için zorlandığını düşünse de paylaşımlarından dolayı pişman olduğunu ifade etti.







Angelina Jolie'ye benzemek isterken geçirdiği estetik operasyonlar ile bu hale geldiğini ileri süren İranlı genç Instagram fenomeni Seher Tabar, yine hayranlarını şoke etti.



Tabar, hastanede çekilen bir pozunu paylaştı ve boynunu kırdığını ileri sürdü. Tabar kendisi için kaç kişinin dua edeceğini bilmek istediğini de söyledi.







Önce bu paylaşımışla takipçilerini şaşırtan Tabar, birkaç gün sonra da bu kez duvara tırmanırken çekilen bir pozunu paylaştı.



Onun bu paylaşımları da takipçilerini kızdırdı. Bazıları da 'Eğer Angelina Jolie'nin yerinde olsaydım benim benzerim olduğunu ileri süren böyle insanlara gücenirdim' yorumunu yaptı.



Önce mavi lensler takarak ve abartılı bir makyaj uygulayarak kendini Angelina Jolie'nin benzeri olarak tanıtan Tabar, 'gerçek yüzünü' de Instagram takipçileriyle paylaştı.İlk anda insanları korkutan Seher Tabar, uyguladığı makyaj ve protezin yanı sıra photoshop teknikleriyle de Angelina Jolie benzeri bir görünüm sergileyerek adını duyurdu.







20 yaşındaki Tabar, bir anda Instagram fenomeni haline geldikten sonra gerçekten bıçak altına yatıp burnunu düzelttirdiğini, ağzından estetik operasyon geçirdiğini ve liposuction uygulaması yaptırdığını söylemişti.