Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversitelere yönelik skandal sözlerine tepki yağdı: Gerekli işlem yapılacak...

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için 'Neredeyse fuhuş evleri' sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu. Rektör Savaşan, 'Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır' dedi.



ÜNİVERSİTELER İÇİN 'NEREDEYSE FUHUŞ EVLERİ' DEDİ



Öte yandan, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'da, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler için 'Neredeyse fuhuş evleri' sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz yaptığı paylaşımda, 'Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun, hem Sakarya'yı ve hem de Sakarya Üniversitesini zan altında bırakan 'Fuhuş Evleri' söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir. Sofuoğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da söylemine alet etmesi ayrı bir talihsizliktir. Cumhurbaşkanımızın bahsedildiği şekliyle bir söylemi söz konusu değildir. Olmayan bir söylemi varmış gibi kendi söylemine dayanak yapmak çok büyük bir sorumsuzluktur' ifadelerine yer verirken, sosyal medyadan da Sofuoğlu'nun söylemlerine tepkiler çığ gibi büyüyor.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz' açıklamasında bulundu.



İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA



İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, 'Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır.' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YÖK üyesi Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, 'Ebubekir Sofuoğlu gibi bir mensubunun olması akademik camia için talihsizliktir.' dedi.