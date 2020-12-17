Bakan Ziya Selçuk müjdeyi verdi! 500 bin tablet dağıtılacak!

Sabah Gazetesi'nin 35. kuruluş yıl dönümünü kutlamaları kapsamında Türkiye'nin önde gelen sektörlerinin oyuncuları Turkuvaz Medya Center'da düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, video ile katıldığı programa, eğitimde katedilen yollara ve yapılan çalışmalara değinerek şunları söyledi;



Bizler çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesini görev edindik. Adımlarımızı bu konuda kararlılıkla yapıyoruz. Bunu da bilimin ölçütlerine göre yapıyoruz. Salgından korunmak için 23 Mart 2020 itibariyle yüz yüze eğitim ara verdik. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi online eğitim de kapsamlı bir dönüşümümüz vardı. EBA'nın içeriğini ve altyapısını güçlendirmek için adımlarımızı atmaya başlamıştık. Bu aktif süreç, salgınla birlikte daha da hızlı adıma atmamızı sağladı. Hiçbir öğrencimizi eğitiminden mahrum kalmaması için her gün tam zamanlı olarak yayın yapmaya devam ediyoruz. Bu yayınlarla birlikte öğrencilerimize eğitimi kaçırmamaları için büyük emek sarf ediyoruz.



EBA'DAN DÜNYADA ÖNEMLİ BAŞARI: EN ÇOK ZİYARET EDİLEN EĞİTİM SİTESİ



EBA, bugüne kadar yaklaşık olarak 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilerek dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen site oldu. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizin karşısına geçerek titiz bir şekilde derslerini anlatmaya gayret ediyor. Salgın sonrasında ise yine EBA TV yayınlarına devam edecek.



Yapay zeka destekli Sanal robotumuz EBA Asistan ise dünya birincili aldı. EBA Asistan, halen dünyanın en fazla sanal asistanlar arasında yer alıyor. Adil bir erişim sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için mobil eba destek noktaları oluşturduk. Özellikle kırsal bölgelerdeki öğrencilerimiz için EBA Mobil destek araçları sağlayarak eğitimlerini karşıladık.



SON DAKİKA TESPİT EDİLEN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE 500 BİN ADET TABLET DAĞITILACAK



Bu haftadan başlayarak Ocak ayından sonuna kadar 500 bin adet tablet bilgisayarı da resmi veriler üzerinden tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tespit edeceğiz. Bizler öğrencilerimizi tam gelişimi için var gücümüzle inanarak çalışıyoruz.



Milli Eğitim Bakanlığınca, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için sosyal sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak tedarik edilen 50 bin 500 tablet bilgisayar daha 15 ile sevk edildi.



TABLET GÖNDERİLEN İLLER AÇIKLANDI



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam ediyor. Bu kapsamda, tablet bilgisayarlar, kontrollerin ardından hızla sevkiyat aşamasına alınıyor ve illere ulaştırılıyor. Bu çerçevede, 15 Aralık'ta dağıtım için 15 ile doğru yola çıkan 50 bin 500 tablet bugün öğrencilere dağıtılmak üzere il müdürlükleri tarafından teslim alındı.



Bu gönderimde Adıyaman'a 2 bin 300, Batman'a 2 bin 600, Diyarbakır'a 3 bin, Gaziantep"e 3 bin, Hakkari'ye 850, İstanbul'a 5 bin, Kayseri'ye 2 bin, Kilis'e 500, Kocaeli'ye 8 bin, Mardin'e 3 bin, Ankara'ya bin 350, Siirt'e 1000, Şanlıurfa'ya 10 bin 700, Şırnak'a 2 bin 600 ve Van'a 4 bin 600 tablet bilgisayar ulaştırıldı.

