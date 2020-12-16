Selam Tevhid Kumpası davasında ceza yağdı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devletin güvenliğine ilişkin bilgiler nedeniyle izleyiciye kapalı yapılan duruşmada karar çıktı. Kararda eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Oktay Bulduk, Yurt Atayün, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, eski emniyet amirleri Oğuzhan Ceylan, Gaffur Ataç, Kürşat Durmuş ile suç tarihinde FETÖ medyasında yazarlık yapan eski savcı Gültekin Avcı'nın aralarında bulunduğu 20 sanık 'Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 9 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.



Bu sanıklara ayrıca 'haberleşmenin gizliliğini ihlal', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç uydurma', suçlarından 40 yıl 32 ay hapis cezası verildi. 7 sanık ise beraat etti.



FETÖ'NÜN GİZLİ KUMPASI



FETÖ üyesi sanıklarca 2010-2014 yılları arasında sözde Selam Tevhid (Kudüs Ordusu) Terör Örgütü adı altında gizlice yürütülen soruşturma, FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişiminin başarısız olmasının ardından gün yüzüne çıkarılmıştı. Bu soruşturma üzerinden FETÖ'cülerin binlerce insanı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarını dinlediği belirlenmişti. FETÖ'nün adliye ve emniyetteki elemanları aracılığıyla kurgulanan soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. Hükümeti, Milli İstihbarat Teşkilatı, TRT, YÖK gibi birçok kurum, kuruluş, vakıf ve derneğin hedef alındığı tespit edilmişti. 17-25 Aralık operasyonlarının başarısız olması üzerine FETÖ bu kumpas soruşturmasını operasyona dönüştürememişti.