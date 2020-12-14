Bill Gates'ten pandemi açıklaması! 'Normale' inanmıyorum

Bill Gates, ABD'de koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemek için kısıtlayıcı önlemler alınmazsa, ülkede çok sayıda ölüm görüleceği konusunda uyardı.



Pazar günü CNN'e konuşan Bill Gates, ülkenin çoğu bölgesindeki barların ve restoranların kapalı olması gerektiğini, önümüzdeki 4-6 ay herkesi elinden gelenin en iyisini yapmaya, ödün vermeye çağırdı.



2021'İN YAZINDA NORMALE YAKIN AMA, 2022 BAŞINDA RİSK DEVAM EDİYOR



Gates'e göre, 2021 yazında hayat şu anda olduğundan 'normale çok daha yakın' olacak. Ancak, 2022'nin başlarında bile pandeminin yeniden yayılma riski devam edecek.



Gates açıklamasında, 'Yaklaşık dokuz ay daha büyük halka açık toplantılar kısıtlanacak. Ama, şimdi on iki ila on sekiz ay arasında bir yerde normale dönme şansımız olduğunu görebiliyoruz. ' dedi.



Geçen hafta Microsoft kurucusu, dünyanın 2022'nin yarısına kadar tamamen normal hayata döneceğine inanmadığını belirtti. Ekim ayında Gates , Trump yönetiminin koronavirüs salgınıyla başa çıkma şeklini havaya uçurarak ' çok sayıda ek ölüm olacağını öngördü . '.



Johns Hopkins Üniversitesi tarafından sağlanan verilere göre, ABD bugüne kadar 16,2 milyondan fazla COVID-19 vakası ve salgının ortaya çıkmasından bu yana en az 298.000 ölüm kaydetti.