Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!

Meclis'teki bütçe maratonuna masaları yumruklayarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı susturmaya çalışan CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın verdiği cevap damga vurdu.



TBMM'deki bütçe maratonunda Genel Kurul'a hitap eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sözleri, Meclis sıralarını yumruklayan CHP ve HDP'liler tarafından kesilmek istendi.



Duruma müdahale eden Meclis Başkanvekili Celal Adan, 'Dünyayı yaksanız da susturmam' ifadelerini kullanarak Bakan Varank'a hitabına devam etmesini söyledi.