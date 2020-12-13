Kuzey Marmara otoyolunun son kesimi 19 Aralık'ta açılıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Ankara-İzmir Hızlı Tren hattının altyapı çalışmalarında yüzde 35 fiziksel ilerleme kaydettik. 321 km’si trafiğe açılan Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık 2020 tarihinde işletmeye açıyoruz.
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan son dakika açıklaması! Karaismailoğlu açıklamasında 'Ankara-İzmir Hızlı Tren hattının altyapı çalışmalarında yüzde 35 fiziksel ilerleme kaydettik. 321 km'si trafiğe açılan Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık 2020 tarihinde işletmeye açıyoruz.' dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...