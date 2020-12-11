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Süt banyosu skandalında yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki süt banyosu skandalı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan ve ardından tahliye edilen Uğur Turgut ve Emre Sayar'ın avukatı soruşturmaya takipsizlik verilmesi için başvuru yaptı. Avukat Ahmet Kaya, "Hem Uğur hem de Emre yaptıklarını hatanın farkındalar. Ancak yapılan durumun ceza gerektirdiğini düşünmüyoruz" dedi.

Yaşam / 11 Aralık 2020 Cuma 14:26
Süt banyosu skandalında yeni gelişme!

Konya'da, süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan ve ardından tahliye edilen Emre Sayar (23) ve Uğur Turgut'un (31) avukatı soruşturmaya takipsizlik verilmesi için başvuruda bulundu.

Avukat Ahmet Kaya, Sayar ve Turgut'un yaptıkları hatanın farkında olduğunu ancak yapılan olayın bir ceza gerektirdiğini düşünmediklerini belirterek dosyaya takipsizlik verilmesi yönünde başvuruda bulunduklarını söyledi.

Videonun sosyal medyaya düşmesi üzerine soruşturma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videonun çekildiği firmada denetimlerde bulunarak firmanın faaliyeti son verdi. Firmaya 13 bin 934 lirada idari para cezası uygulandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alıp, sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti' suçundan tutuklandı.

Ahmet Kaya

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