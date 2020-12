'Müslümanları toplama kampına alalım' teklifi

Macron'un İslam'ı hedef alan saldırılarına paralel aşırı-sağ siyasi görüşleriyle bilinen Fransız politikacı Guillaume Peltier'in, “radikalleştiği” iddia edilen Müslümanların “toplama kamplarına” alınmasını teklif eden bir yasa tasarısını Fransa Ulusal Meclisi'ne sunduğu ortaya çıktı.



The New Arab'ın haberine göre skandal yasa tasarısı Fransa Ulusal Meclisi'nin internet sitesinde de yayınlandı.



Skandal tasarının sahibi Peltier, ırkçı Ulusal Cephe Partisi'nin eski üyesi ve şu an eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarcozy'nin kurucusu olduğu Cumhuriyetçiler Partisi'nde başkan yardımcısı görevini yürütüyor. Macron'un da Sarkozy ile sıklıkla görüştüğü biliniyor. Teklifin sahibi ırkçı siyasi Peltier'in geçtiğimiz günlerde Emmanuel Macron'a, “Genel Güvenlik Yasası” ve ırkçı polis şiddetine karşı başlayan protestolara karşı daha sert karşılık verme çağrısında bulunmuştu.



Yeni Şafak'ın aktardığına göre, Nazi dönemini hatırlatan faşist yasa teklifi, radikalleştiği iddiasıyla güvenlik güçlerince takip edilen kişilerin “idari gözetim kamplarında” tutulmasını öngörüyor. Skandal yasa tasarısının, “(Fransız) istihbarat servisinin kısıtlı kaynaklarıyla, günlük çerçevede listedeki kişileri takip etmesinin imkansız olduğu” gerekçesine dayandırıldığı belirtildi. İnsan hakları savunucuları, “radikalleşme”nin Fransız kanunlarında tanımlanmadığını belirterek teklife sert tepki gösterdi.



Ekim ayında “Aydınlanmış İslam” teklifiyle tepkileri üzerine çeken Macron, Charlie Hebdo dergisinin yeniden yayınladığı, Hz. Muhammed'i hedef alan provokatif karikatürlerini “ifade özgürlüğü” kisvesi altında savunmuş ve kamu binalarına yansıtılmasına itirazda bulunmamıştı. Macron, ülkedeki İslami kurumlara “Cumhuriyet değerlerine” uyacaklarını belirten bir belgeyi de üstü örtülü tehditle imzalatmıştı.



Macron yönetiminde aşırı sağın temsilcisi olduğu belirtilen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de sıksık İslam karştı çıkışlarıyla biliniyor. Darmanin geçen hafta, ülkedeki 76 camiye operasyonlar düzenleneceğini ve bunlardan bazılarının kapatılacağını açıklamıştı. Darmanin, süpermarketlerdeki “helal gıda” reyonlarını da hedef almış ve yasaklanması gerektiğini dile getirmişti.