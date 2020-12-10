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Dünyanın gözü Bakü'de! Tarihi tören başladı, müthiş görüntüler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere geldiği Bakü’de Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Erdoğan ve Aliyev'in alana girişi ile birlikte tarihi Zafer Geçidi Töreni başladı.

Güncel / 10 Aralık 2020 Perşembe 12:21
Dünyanın gözü Bakü'de! Tarihi tören başladı, müthiş görüntüler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'a dün akşam saatlerinde gelmişti.

12.05: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in alana girişi sonrası Bakü'deki tarihi tören milli marşların okunmasıyla başladı.

11.20: Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bırakan Erdoğan daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Şehitler Hıyabanı'nda şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Erdoğan'a bu ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türk şehitliğini ziyaretinin ardından anı defterine mesaj yazdı.

11.00: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da bugün başladığı temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na ziyarette bulunarak, Haydar Aliyev'in kabrine çelenk koydu.

Erdoğan ve Aliyev, daha sonra Bakü Şehitler Hıyabanı'nda Türk ve Azerbaycan şehitliklerine ziyarette bulundu.

İki Cumhurbaşkanı, buradaki anıta çelenk koydu ve anıt defterini imzaladı. Erdoğan, anıt şeref defterine şunları yazdı:

'Aziz Şehitlerimiz, bugün, ebedi istirahatgahınızda aziz hatıralarınızı rahmetle yad ederken, can Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının azatlığının bizlere yaşattığı gururu ve sevinci yüreklerimizin en derininde hissediyoruz. 27 Eylül 2020 sabahı başlayan Vatan Muharebesini 44 gün içinde şerefli bir zaferle taçlandıran Azerbaycan ile kardeşliğimiz, bıraktığınız mirastan güç alarak ilelebet payidar kalacaktır. Ruhunuz şad olsun.'

ALİYEV'İN AÇIKLAMALARI

Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

Kardeşim ‘Bu muharebede haklıdır' demiştir. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye'nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir. Bir daha bizim birliğimizi, haklarımızı tüm dünyaya göstermiştir. 44 gün süren çatışmada sonucunda galibiyetle işgale son verdik. 44 günün her günün bizim şanlı tarihimizdir.

Biz uzun yıllar bu sorunu dile getirdik.

Savaş meydanında bu çatışmayı kazardık. Siyasi ve diplomatik zaferler meyvesini verdi.

Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz parçasıdır.

Biz bu zamana kadar güç topluyorduk. Siyasi ve ülke dahilinde güçleniyorduk. Ordumuzu güçlendiriyorduk.

Yıldan yıla bizim üstünlüğümüz daha da ortaya çıktı. Ermenistan bizimle rekabet edemedi.

'Ermenistan kendi iradesiyle bizim topraklarımızdan çıkmazsa, harp yoluyla biz bunu gerçekleştireceğiz.' demiştim.

Mukaddes Kuran-ı Kerim'e el basarak ant içmiştim ki Azerbaycan'ın arazisini koruyacağım.

Azerbaycan tarihi adaleti sağladı.

Hak hukuk ağızda kaldı. Böyle olunca harp kaçınılmaz oldu.

Ermenistan'ın hareketleri ve söylemleri harbi kaçınılmaz kıldı.

 (Ayrıntılar Geliyor...)

AzerbaycanRecep Tayyip Erdoğan

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