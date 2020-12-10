Bahçeli'den flaş aşı açıklaması!

Koronavirüs aşısı için geri sayım sürerken, gelen son dakika haberine göre; Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli de aşı yaptırma kararı aldı. MHP kaynaklarınca yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları doğrultusunda Bakanlık tarafından uygun görülen aşı programı çerçevesinde aşı sırasında yerini alacağı bildirildi.



BAŞKAN ERDOĞAN DA AŞI OLACAĞUNU AÇIKLAMIŞTI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Ayasofya'da kıldığı Cuma namazının ardından gazetecilerin, 'Aşı yaptırmayı düşünüyor musunuz?' sorusuna yanıt vermişti. Başkan Erdoğan, aşı yaptırmaktan yana bir sıkıntısı olmadığını belirtmiş, vatandaşlara örnek teşkil etmek adına Sağlık Bakanlığı'nın uygun göreceği aşıyı yaptıracağını ifade etmişti. Erdoğan, aşının sağlık için önemli olduğunu belirterek, vatandaşlara asılsız söylemlere itibar etmeme çağrısında bulunmuştu.



BAKAN KOCA: AŞININ ZORUNLU OLMASINI DÜŞÜNMÜYORUZ, VATANDAŞIMIZI İKNA ETMELİYİZ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Sinovac dahil olmak üzere 50 milyon doz aşı alındığını söylemişti. Bakan Koca, aşının zorunlu olup olmayacğaına ilişkin soruya da yanıt vermiş, "Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok, vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Süreçte vatandaşımıza aşının güvenilirliği ve etkinliği, net izah edilirse ben birçok kimsenin bu noktada farklı yaklaşacağını inanmıyorum. Birçok kimsenin özellikle yaptıracağını inanıyorum. Çünkü biz inaktif aşının ölü virüs aşısı, bu ölü virüs aşısının yıllar boyu geçmişte bilinen bir yöntem. Uzun vadeli yan etkilerinin ne olduğunu bildiğimiz ve bu anlamda daha güvenli bulduğumuz bir aşı olduğu için vatandaşımıza etkinliği de ortaya konarak Çin Sinovac zannediyorum bir hafta içerisinde Faz 3 sonuçlarını açıklamış olacak. Biz ülkemizde bu aşının vatandaşımız üzerindeki etkinliğini görmek ve gerektiğinde aksiyon almak üzere Faz 3 çalışmasına biliyorsunuz hem Pfizer hem Sinovac aşısına izin vermiştik. Bizim kendi sonuçlarımız da zannediyorum bir hafta, on gün içerisinde açıklanmış olacak ara sonuçları. Bütün bunlar vatandaşımıza olumlu bir şekilde anlatılır, sonuçlar gerçekten olumlu olursa, ben farklı bir yaklaşım içinde olacağını düşünmüyorum. Aşıyı, yapılan kişinin HES koduna işlemiş olacağız, e-Nabız'a işlemiş olacağız. Bazı yerlere giriş-çıkış için şu an düşünmüyoruz. Fakat süreçte bu dünyada gündeme gelecek." demişti.