İBB'nin asfalt oyununu Beykoz Belediyesi bozdu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde "Anadolu Kavağı yolunu 10 yıl sonra asfalta kavuşturduk" algı paylaşımı ters tepti. İBB'nin, Beykoz'da sorumluluk alanı içerisinde yer alan 191 km'lik ana arterde bugüne kadar sadece 1,5 km asfalt serdiği ortaya çıktı.







1,5 KM ASFALTI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz'un da aralarında olduğu İstanbul'un 39 ilçesindeki 1674 cadde ve sokak yoluna, asfalt kaplama ile yama yapılacağı duyurulmuş, asfalt ihalesinin ise 17 Aralık 2019'da yapılacağı belirtilmişti. Paylaşılan ilanda İstanbul'da bakımı yapılacak yolların toplam uzunluğuna göre 185 bin 146 metre ile Beykoz 5'inci sırada yer alıyordu.



Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden buyana geçen 1,5 yılı aşkın süre içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beykoz'da sorumluluk alanı içerisinde yer alan 191 km'lik ana artere bugüne kadar sadece Anadolu Kavağı'na 1,5 km asfalt serdiği anlaşıldı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Şubat 2020'de Beykoz Belediyesi ziyaretinde yapılan sunumda Anadolu Kavağı yolu dahil olmak üzere İBB sorumluluğundaki 191 km'lik ana arterde yolların bakımının yapılması talep edildiği öğrenildi.













189,5 KM YOLUN BAKIMINI DA BEKLİYORUZ



Beykoz Belediyesi de İBB'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma esprili şekilde cevap vererek "Yaklaşık bir senede; 191 km yolun yüzde 0,7'si olan 1,5 km'lik yolun bakımını yapan İBB'ye teşekkür eder, geriye kalan ve toplam yolun yüzde 99,3'ü olan 189,5 km yolun bakımının da aynı hassasiyetle yapılmasını arzu ederiz." ifadeleriyle bir açıklama yayınladı.