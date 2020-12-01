USD (Alış - Satış) : 7,84 - 7,86 EURO (Alış - Satış) : 9,39 - 9,40

İBB'nin asfalt oyununu Beykoz Belediyesi bozdu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz’da sorumluluk alanı içerisinde yer alan 191 km’lik ana artere bugüne kadar sadece 1,5 km asfalt serdiği ortaya çıktı.

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 23:39
İBB'nin asfalt oyununu Beykoz Belediyesi bozdu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde "Anadolu Kavağı yolunu 10 yıl sonra asfalta kavuşturduk" algı paylaşımı ters tepti. İBB'nin, Beykoz'da sorumluluk alanı içerisinde yer alan 191 km'lik ana arterde bugüne kadar sadece 1,5 km asfalt serdiği ortaya çıktı.



1,5 KM ASFALTI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz'un da aralarında olduğu İstanbul'un 39 ilçesindeki 1674 cadde ve sokak yoluna, asfalt kaplama ile yama yapılacağı duyurulmuş, asfalt ihalesinin ise 17 Aralık 2019'da yapılacağı belirtilmişti. Paylaşılan ilanda İstanbul'da bakımı yapılacak yolların toplam uzunluğuna göre 185 bin 146 metre ile Beykoz 5'inci sırada yer alıyordu.

Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden buyana geçen 1,5 yılı aşkın süre içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beykoz'da sorumluluk alanı içerisinde yer alan 191 km'lik ana artere bugüne kadar sadece Anadolu Kavağı'na 1,5 km asfalt serdiği anlaşıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Şubat 2020'de Beykoz Belediyesi ziyaretinde yapılan sunumda Anadolu Kavağı yolu dahil olmak üzere İBB sorumluluğundaki 191 km'lik ana arterde yolların bakımının yapılması talep edildiği öğrenildi.






189,5 KM YOLUN BAKIMINI DA BEKLİYORUZ

Beykoz Belediyesi de İBB'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma esprili şekilde cevap vererek "Yaklaşık bir senede; 191 km yolun yüzde 0,7'si olan 1,5 km'lik yolun bakımını yapan İBB'ye teşekkür eder, geriye kalan ve toplam yolun yüzde 99,3'ü olan 189,5 km yolun bakımının da aynı hassasiyetle yapılmasını arzu ederiz." ifadeleriyle bir açıklama yayınladı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı