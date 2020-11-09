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Fransa Dışişleri Bakanı'ndan 'İslam'a saygı duyuyoruz' mesajı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hz. peygambere yönelik hareket içerikli karikatürlerin Arap ve İslam dünyasında uyandırdığı infialin ardından, "ülkesinin İslam dinine saygı duyduğu" açıklamasında bulundu.

Güncel / 09 Kasım 2020 Pazartesi 00:10
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan 'İslam'a saygı duyuyoruz' mesajı

İslam ve Arap dünyasında Fransa karşıtı başlatılan boykot kampanyasının ardından Mısır'a gelen Le Drian, mevkidaşı Samih Şukri ile Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Le Drian, 'Paris, İslam dinine saygı duyuyor ve Müslümanları Fransa'nın bir parçası olarak görüyor. Bizim savaştığımız radikallik ve terördür.' dedi.

Le Drian, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler nedeniyle Fransa'ya karşı başlatılan boykot kampanyasını kınadıklarını ifade etti.

Görüşmede, Libya krizini ele aldıklarını da kaydeden Le Drian, Fransa ve Mısır'ın, paralı askerlerin Libya'dan çekilmesini ve BM'nin getirdiği silah ambargosuna uyulmasını istediğini aktardı.

Şukri ise basın toplantısında, Filistin devletinin kurulması, adil ve kapsamlı barışın tesis edilmesi ve iki devletli çözümün önemine işaret etti.

EZHER ŞEYHİ'NDEN LE DRİAN'A SERT ÇIKIŞ

Mısır'daki Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ise Hz. Peygamber'e hakaret edenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanması için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Le Drian ile Ezher Kurumu'nda bir araya gelen Tayyib, 'Hz. Peygamber'e hakaret etmeyi ifade özgürlüğü olarak görüyorsanız biz buna hem şekil hem de içerik olarak karşıyız.' ifadesini kullandı.

'Hz. Peygamber'e hakaret kabul edilemez. Bunu yapanların uluslararası mahkemelerde yargılanması için uğraşacağız, gerekirse bütün ömrümüzü bu işe adayacağız.' diyen Tayyib, İslam'ın terörle bağdaştırılmasını kabul etmediklerini, bunun tüm dünyadaki Müslümanların duygularını rencide ettiğini dile getirdi.

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