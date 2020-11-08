Başkan Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar!

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:



Bakanlıklarımıza, belediyelerimize, özel sektörümüze ait tamamlanmış yatırım, proje ve tesislerin resmi açılışlarını yapıyoruz.



Kocaeli Stadyumu'nun resmi açılışını yapıyoruz. 3 yılı buldu maçlar oynanıyordu ama resmi açılışı yapmak nasip olmamıştı. Kocaelispor'umuza da Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılar diliyorum.



Belediyelerimiz Kocaeli halkına hizmette sınır tanımıyor.



Bahanelere sığınmadan, yorulmadan belediyelerimiz hizmet yapmaya devam ediyor.



İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz.



Bu ülkenin potansiyelini bilen çok iyi bilen girişimcilerimiz şeamet tellallarına kulak asmadan Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapıyor.



Kovid-19 salgını dolayısıyla dünyanın bir çok ülkesinde ekonomi durma noktasına gelmişken biz yeni fabrikalarla üretim altyapısını daha da güçlendiriyoruz.



Bir millete sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir.



Yurtdışı seyahatlerimizde diğer ülkelerin durumunu gördüğümüzde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini daha iyi anlıyoruz.



Koronavirüs salgını döneminde batı toplumundaki adaletsizlikle çok daha aşikar hale geldi. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde insanlar temel sağlık hizmetlerine ulaşamadıkları için göz göre göre can verdi.



Batılı ülkeleri sarıldıkları İslam ve yabancı düşmanlığı da kurtaramayacaktır.



Bu asır Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır.



