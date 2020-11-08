USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,05

Başkan Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nde toplu açılış töreninde konuşuyor.

Güncel / 08 Kasım 2020 Pazar 15:44
Başkan Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar!

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Bakanlıklarımıza, belediyelerimize, özel sektörümüze ait tamamlanmış yatırım, proje ve tesislerin resmi açılışlarını yapıyoruz.

Kocaeli Stadyumu'nun resmi açılışını yapıyoruz. 3 yılı buldu maçlar oynanıyordu ama resmi açılışı yapmak nasip olmamıştı. Kocaelispor'umuza da Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılar diliyorum.

Belediyelerimiz Kocaeli halkına hizmette sınır tanımıyor.

Bahanelere sığınmadan, yorulmadan belediyelerimiz hizmet yapmaya devam ediyor.

İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz.

Bu ülkenin potansiyelini bilen çok iyi bilen girişimcilerimiz şeamet tellallarına kulak asmadan Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapıyor.

Kovid-19 salgını dolayısıyla dünyanın bir çok ülkesinde ekonomi durma noktasına gelmişken biz yeni fabrikalarla üretim altyapısını daha da güçlendiriyoruz.

Bir millete sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir.

Yurtdışı seyahatlerimizde diğer ülkelerin durumunu gördüğümüzde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini daha iyi anlıyoruz.

Koronavirüs salgını döneminde batı toplumundaki adaletsizlikle çok daha aşikar hale geldi. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde insanlar temel sağlık hizmetlerine ulaşamadıkları için göz göre göre can verdi.

Batılı ülkeleri sarıldıkları İslam ve yabancı düşmanlığı da kurtaramayacaktır.

Bu asır Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır.

Kocaelispor

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı