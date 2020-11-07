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Samanyolu'nun dizilerinde oynamıştı! İBB Şehir Tiyatroları'na beşinci boyut transferi...

İBB Şehir Tiyatroları'nda gösterilecek olan Levent Üzümcü'nün yeni oyunu Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi oyununun yazarlığını ve yönetmenliğini Cengiz Toraman'ın yaptığı öğrenildi. Toroman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'deki gizemli olayları anlatan Beşinci Boyut gibi dizilerde başrol almıştı.

Siyaset / 07 Kasım 2020 Cumartesi 19:22
Samanyolu'nun dizilerinde oynamıştı! İBB Şehir Tiyatroları'na beşinci boyut transferi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda Levent Üzümcü kendisine yer buldu. Üzümcü'nün yeni oyunun adının Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi olduğu, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 10 Kasım salı saat 19.30'da prömiyeri yapılacağı ifade edildi. Oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini yapan isim ise dikkatten kaçmadı.
 
FETÖ'NÜN GİZEMLİ DİZİLERİNDE ROL ALMIŞTI
 
Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'deki dizilerde başrolde rol alan Cengiz Toraman'ın oyunun hem yazarlığını hem de yönetmenliğini yaptığı öğrenildi. Toroman, FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'de gizemli olayları anlatan dizilerinde rol alıyordu.Bu diziler arasında FETÖ'nün kanalında Beşinci Boyut, Doğruluk Ekseni, İyilik Kervanı ve Büyük Buluşma gibi diziler de bulunuyordu. Cengiz Toraman, olayları farklı bir şekilde ele alan dizilerden biri olan Beşinci Boyut dizisinin başrolünde rol almıştı.
 
 

Muhsin ErtuğrulLevent Üzümcü

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