Samanyolu'nun dizilerinde oynamıştı! İBB Şehir Tiyatroları'na beşinci boyut transferi...

FETÖ'NÜN GİZEMLİ DİZİLERİNDE ROL ALMIŞTI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'deki dizilerde başrolde rol alan Cengiz Toraman'ın oyunun hem yazarlığını hem de yönetmenliğini yaptığı öğrenildi. Toroman, FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'de gizemli olayları anlatan dizilerinde rol alıyordu.Bu diziler arasında FETÖ'nün kanalında Beşinci Boyut, Doğruluk Ekseni, İyilik Kervanı ve Büyük Buluşma gibi diziler de bulunuyordu. Cengiz Toraman, olayları farklı bir şekilde ele alan dizilerden biri olan Beşinci Boyut dizisinin başrolünde rol almıştı.

