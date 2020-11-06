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RTÜK, Türk ordusunu aşağılayan ifadeleri affetmedi! Halk TV'de yayınlanan 'Gündem Özel' programına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Sadakatsiz", "Ramo" ve "Öğretmen" dizileri ile "MasterChef Türkiye", "Gündem Özel" programlarını yayınlayan kanallara para cezası kesti. Üst Kurul, Halk TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programında konukların Türk ordusunu aşağılayan ifadelerini affetmedi.

Güncel / 06 Kasım 2020 Cuma 12:12
RTÜK, Türk ordusunu aşağılayan ifadeleri affetmedi! Halk TV'de yayınlanan 'Gündem Özel' programına ceza

RTÜK, Başkan Ebubekir Şahin başkanlığındaki haftalık olağan toplantısında İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarınca hazırlanan raporları görüştü.

Üst Kurul, evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösteren, çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek rol modeller oluşturan 'Sadakatsiz' dizisinin yayınlandığı Kanal D'ye, şiddet ve işkence görüntüleri içeren sahnelerinden dolayı 'Ramo' dizisini izleyiciyle buluşturan Show TV ile öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediği kanaatine varılan 'Öğretmen' dizisini ekranlara taşıyan FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

EMNİYET TEŞKİLATINA VE TÜRK ORDUSUNA YÖNELİK İFADELERE GÖZ YUMULMADI

TELE 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşan 'Gün Başlıyor' programında sunucunun, yayında küfür içeren ve polis teşkilatını hiçbir kanıta, bilgi ve belgeye dayanmayacak şekilde zan altında bırakan sözlerini tespit etti. RTÜK, yayıncı kuruluş hakkında 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.' ilkesinin ihlali nedeniyle yayıncıya idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Üst Kurul, Halk TV'de yayınlanan 'Gündem Özel' programında konuklarının Türk ordusunu aşağılayan ifadelerini inceledi.

Toplantıda, yayın konuğu Veysi Dündar'ın 'devletin sac ayakları ile oynarsanız devlete zarar verirsiniz. Ordu, emniyet şu an nerdeyse tasfiye edilmiş durumda… Çok güçlü bir devletimiz yok. Halihazırda şu an bizde kara savaşında bulunabilecek ne ordu kaldı ne emniyet kaldı. SİHA ve İHA'ları çıkardığınız zaman devletin hani sahada reaksiyon verecek ordusu kalmadı. Orduyla oynarsanız olacağı bu, yargıyla oynarsanız olacağı bu.' ifadeleri ile programın diğer konuğu Miyase İlknur'un Milli Savunma Üniversitesi hakkındaki sözleri değerlendirildi.

Program konuklarının sözlerinin iç ve dış güvenliği sağlayan kurumların moral üstünlüğünü zafiyete uğratabilecek nitelikte olduğunu değerlendiren RTÜK, kanunda yer alan 'Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.' ilkesinin ihlali nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası uyguladı.

MASTERCHEF RTÜK GÜNDEMİNDEYDİ

RTÜK, TV 8'in 'MasterChef Türkiye' programını da masaya yatırdı.

Programda bir yarışmacıyı ağlatarak, stüdyodan çıkmasına sebebiyet verebilecek derecede yüksek ses tonu ile sarf edilen ifadeler ve yarışmacıya bağırılmasının insan onurunu zedelediği hükmüyle yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.


Kanal D

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