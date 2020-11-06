CHP'li Karabağlar Belediyesi'nin Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümünü mahkeme kararıyla durdurduğu ortaya çıktı

Karabağlar Belediyesi'nin, İzmir'in ilçesi Karabağlar'da 540 hektarlık bölgenin Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan edilmesini mahkeme kararıyla durdurduğu öğrenildi.



BAKANLAR KURULU KARARIYLA RİSKLİ ALAN EDİLDİ



Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanına sahip olan İzmir'in ilçesi Karabağlar'da 540 hektarlık bölge, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan edildi. Bu alan içindeki Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem ve Umut mahallelerini kapsayan 74 hektarlık alanla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1/5000 ve 1/1000'lik uygulama imar planları hazırlandı.







KARABAĞLAR BELEDİYESİ PLANLARIN İPTALİ İSTEMİYLE DAVA AÇTI



Çalışmalar sürerken, hazırlanan planlar için Karabağlar Belediyesi planların iptali istemiyle İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi'nde dava açtı, dosyayı inceleyen mahkeme, parselasyon dağıtımlarının hatalı olduğu ve kamu ortaklık payı kesintilerinin yanlış hesaplandığı iddiasıyla planların iptaline hükmetti. Bu kararın ardından, inşaat bölgesi plansız kaldı.



'KENTSEL DÖNÜŞÜM YEREL YÖNETİMLERCE YAPILMALI'



Karabağlar Belediyesi, mahkeme kararı sonrası yaptığı açıklamada 'Yerel yönetimler devre dışı bırakılarak kentsel dönüşüm yapılamaması gerektiği' iddia edildi.







Açıklamada şöyle denildi:



'Kentsel dönüşüm yerel yönetimlerce yapılmalı, Bakanlık ise denetlemelidir. Karabağlar Belediyesi olarak biz vatandaşlarımızın lehine olacak doğru projelerin her zaman yanındayız. Ancak vatandaşlarımızın aleyhine olacak, onun hakkını hukukunu korumayan hangi proje olursa olsun karşısında önce Karabağlar Belediyesi olarak bizi bulur.'



KILIÇDAROĞLU: BELEDİYELERİN BİNA YIKMA YETKİSİ YOK



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 'Riskli alanlar belirlendikten sonra oradaki binaların yıkılması gerekiyor. Belediyenin yıkım kararı alma gibi bir kararı yok. Yıkım kararını valilik ve ona bağlı kurumlar veriyor. Belediye de yıkım kararı alınan bölgede yıkım işlemini gerçekleştiriyor. Belediyeler açısından riskli bölgeleri tespit etmek oldukça önemli ancak belediyelerin bina yıkma yetkileri bulunmuyor' iddiasında bulundu.







SOYER: 'YIKIM YETKİSİNİ ALMAK İÇİN GEREKİYORSA YASAL DÜZENLEMEYİ MECLİS'E TAŞIYACAĞIM'



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise katıldığı bir televizyon programında, 'Yapı deformasyonunda bize ihbar gelmediğinde böyle bir denetim yapma yetkimiz yok. Sadece incelemesini yapabiliyoruz. Yıkım yetkisini almak için gerekiyorsa yasal düzenlemeyi Meclis'e taşıyacağım. Bunu mutlaka yapacağım. Bu endişeyle, bu kaygıyla yaşanmaz' iddiasında bulundu.



BAYRAKLI BELEDİYESİ 8 SENE ÖNCE RAPOR HAZIRLADI, ÖNLEM ALMADI



İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 114 kişi hayatını kaybetti. Bayraklı Belediyesi'nin çürük raporu verdiği iki binada 53 kişi hayatını kaybetti



Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'nin 25 Nisan 2012 tarihinde hazırlandığı raporda, Rıza Bey Apartmanı'nda oturmanın riskli ve tehlikeli olduğuna dikkat çekildi. Bayraklı Belediyesi; 8 sene boyunca Rıza Bey Apartmanı'nı tahliye etmedi. Depremde Rıza Bey Apartmanı'nda 37 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi sağ çıktı.





2 SENE ÖNCE DOĞANLAR APARTMANI'NA İLİŞKİN RAPOR HAZIRLADI!



Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'nin 27 Şubat 2018 tarihli raporunda; Doğanlar Apartmanı'nda oturmanın riskli ve tehlikeli olduğuna dikkat çekildi. Bayraklı Belediyesi; 2 sene boyunca Doğanlar Apartmanı'nda hiçbir işlem yapmadı ve bina tahliye edilmedi. Doğanlar Apartmanı'nda 14 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi binadan çıktı ya da kurtarıldı.



10 SENE BOYUNCA İŞLEM YAPMADI!



Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'nin 21 Eylül 2010 tarihli raporunda, Karagül Apartmanı'nın depreme karşı riskli durumda olduğuna dikkat çekildi. Bayraklı Belediyesi; 10 sene boyunca Karagül Apartmanı'nı tahliye etmedi. Karagül Apartmanı'nı sakinlerinin tamamının tahliyesinin ardından beş dakika içerisinde bina tamamen çöktü.

