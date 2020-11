Buğra Kavuncu'nun babasından FETÖ’den tutuklanan Enver Altaylı’ya ilginç destek

Enver Altaylı'nın, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçlarından 42.5 yıla kadar hapsi isteniyor.



ÇALIK: 'ORHAN KAVUNCU ADAM SEÇMEZ. ADAMDAN DA FAZLA ANLAMAZ'



Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Yayın Müdürü Mustafa Çalık, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'yu eleştirdi.







Mustafa Çalık; sosyal medyada bir takipçisinin 2014 yılında Kazakistan'ın başkenti Alma Ata'da Enver Altaylı'nın kardeşi Talha Altaylı'ya ait G Balık isimli restorantta çekilen fotoğrafı yorumlamasını istedi.



G Balık isimli restorantta çekilen fotoğrafta; FETÖ'nün Kazakistan imamı Mesut Ata, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu, Buğra Kavuncu'nun dayısı FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı, Bank Asya'nın kurucu ortağı Mehmet Artukaslan, Kazakistan'da yayınlanan FETÖ'nün Zaman gazetesi başyazarı Ahmet Alyaz ve Buğra Kavuncu'nun kardeşi Oruç Burak Kavuncu yer alıyor.







Mustafa Çalık; 'Bu fotoğrafa bir yorumunuz olur mu?' şeklindeki soruya; 'Orhan Kavuncu arkadaşımızdır, ülkücüdür, BBP'de yıllarca beraber çalıştık. FETÖ'cülük ithamına hiç inanmam; ama, muhit mevzuunda dikkatli değildir; yani adam seçmez pek. Doğrusu, adamdan da fazla anlamaz, anlasaydı zâten Enver Altaylı gibi bir kayınbiraderi çoktan vurmuş olması lâzımdı' ifadelerini kullandı.



KAVUNCU: 'ENVER ALTAYLI AĞABEYİMDİR, FİKİR YOLUMUN İLK TAŞLARINI DÖŞEYEN KİŞİ'



Orhan Kavuncu da; Mustafa Çalık'a cevap verdi ve 'Ben kimi vurdum şimdiye kadar? Enver Altaylı benim kayınbiraderim olmanın ötesinde ağabeyimdir, fikir yolumun ilk taşlarını döşeyen kişidir. Ümit Özdağ'dan daha şahsiyetli olduğunu sanırdım Mustafa Çalık ama değilmişsin' iddiasında bulundu.







ÇALIK: 'ENVER ALTAYLI GİBİ BİR PİSLİĞİ SAVUNMAK UĞRUNA…'



Mustafa Çalık; Orhan Kavuncu'nun söz konusu cevabına şöyle cevap verdi:



'Sizi olabildiğince sakınarak yazdığım tweete, Enver Altaylı gibi bir pisliği savunmak uğruna, aslâ haddiniz olamıyacak bir üslûpla ve benim 'şahsiyet'imi mîzana koymaya kalkarak fevkalade terbiyesizce bir mukabelede bulunmuşsunuz. Bunu yeni, daha dün farkettim.'



'Ne var ki, köyümde işlenen bir cinâyet (akrabamdan birinin, yine akrabamdan bir başkasını vurması) sebebiyle sizin RT ettiğim tivitinizle meşgûl olamadım. Şimdi ise elin günün içinde her şeyi ortalara dökmemek için size bir fırsat ve yarın (bugün) öğlene kadar da mühlet veriyorum:



'Yazdığınız o tweeti silecek ve benden yine tweetle, hiç kıvırmadan özür dileyeceksiniz! Aksi takdirde, bilesiniz ki, insan içine çıkamıyacağınız bir karşılık alacaksınız! (Gerçi belli olmaz, daha neler oldu da siz yine sokağa çıkıp her gördüğünüze sırıtarak gezip yürüdünüz.)'







ORHAN KAVUNCU'DAN ALTAYLI'NIN ŞOFÖRÜ NİZAMETTİN AFŞAR'A ÇOK SAYIDA PARA TRANSFERİ



İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın şoförü Nizamettin Afşar'a çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.



Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın 27 Mart 2019 tarih ve 2019-468-92 sayılı Mali Analiz Raporu'nda; Orhan Kavuncu tarafından Nizamettin Afşar hesabına 'Enver Abiye Destek' açıklamalı çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.



ALTAYLI: NİZAMETTİN AFŞAR 26 YILDAN BU YANA TANIDIĞIM EVLADIM GİBİ SEVDİĞİM AİLEMDEN GÖRDÜĞÜM KİŞİ



Enver Altaylı, 26 Ağustos 2017 tarihli ifadesinde; Orhan Kavuncu'nun para transferinde bulunduğu Nizamettin Afşar'ı 26 yıldır tanıdığını söyledi.



Altaylı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Nizamettin Afşar'ın evinde bulunduğunu hatırlatarak, '15 Temmuz günü Ankara'da Nizamettin Afşar'ın Çankaya Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan ikametindeydim. Nizamettin Afşar benim 26 yıldan bu yana tanıdığım evladım gibi sevdiğim ailemden gördüğüm bir şahıstır. Benim her şeyim ile ilgilenir. Ankara'da bulunduğum süre içerisinde şoförlüğümü de yapar' ifadelerini kullandı.



ENVER ALTAYLI'NIN HERHANGİ BİR ÇALIŞMA KAYDINA RASTLANMADI



Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın Mali Analiz Raporu'nda Enver Altaylı'nın muhasebat kaydına göre herhangi bir çalışma kaydına rastlanmadığına dikkat çekiliyor.



CIA MENSUBU RUSİ NASAR VE OĞLU ERKİN E. NASAR İLE ARALARINDA YÜKSEK MEBLAĞLARDA VE ÇOK SAYIDA SWİFT İŞLEM KAYDI BULUNUYOR



Raporda; Enver Altaylı'nın CIA mensubu Rusi Nasar ve oğlu Erkin E. Nasar ile aralarında yüksek meblağlarda ve çok sayıda swift işlem kaydı bulunduğuna dikkat çekiliyor. Raporda; Enver Altaylı'nın şoförü Nizamettin Afşar ile aralarında yoğun para transfer ilişkisi bulunduğu ifade edildi.



MASAK raporunda; Nizamettin Afşar ile Afganistan ve Pakistan uzmanı Micheal Semple arasında para transfer ilişkilerinin bulunduğu, Nizamettin Afşar'ın Enver Altaylı ve eşi Lütfiye Onur Altaylı adına kayıtlı hatların faturalarını ödediğine dikkat çekiliyor.







MİCHAEL GREGORY SEMPLE; İNGİLİZ HÜKÜMETİ İLE BAĞLANTILI OLARAK ÇALIŞAN İRLANDALI AKADEMİSYEN



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; İngiliz hükumeti ile bağlantılı olarak Afganistan'da faaliyetler yürüten İrlandalı Akademisyen Michael Gregory Semple ile birlikte bazı Taliban unsurlarını da dahil ederek Afganistan'daki güç dengelerine müdahaleye yönelik çeşitli girişimlerde bulunduğu, Türkiye'ye geldiği dönemlerde sivil/asker/yargı bürokrasisinden üst düzey temaslar kurmaya çalıştığı, hükümete muhalif yeni oluşum çalışmaları yürüten siyasi gruplarla bağlantısının olduğu yönünde tespitlerde bulunulduğuna dikkat çekiliyor.



Enver Altaylı'nın telefon rehberinde 'Michael Semple' ibaresi ile kayıtlı '4477806xxxxx' GSM numarası ile 92 kez toplamda 2 saat 52 dakika 26 saniye görüşme yaptığı tespit edildi. Bu görüşmelerin 76'sının Enver Altaylı'nın araması sonucu, 14'ünün Michael Semple'nin araması sonucu olduğunun tespit edildi.



İddianamede; Afganistan ve Pakistan Uzmanı Michael Semple ile yoğun irtibat kaydı bulunan Nizamettin Afşar'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce 13 Temmuz 2016 tarihli birçok görüşme yapılan Hidayet Kara ve birçok farklı yabancı ülke görüşme kaydı bulunduğuna dikkat çekiliyor.



ENVER ALTAYLI'NIN 42.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın; 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçlarından 42.5 yıla kadar hapsi isteniyor.



ÖZDAĞ; BURHAN KAVUNCU'YU FETÖ'CÜ OLMAKLA SUÇLAMIŞTI



İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ima etmişti.



Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu hatırlatarak, 'Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış' ifadelerini kullanmıştı.



Özdağ, Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını hatırlatark, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıklamıştı.



Özdağ, 'Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım. Meral Hanım 'Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim' demişti.