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Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi, genel merkezinin yeri, kurulacağı tarih belli oldu!

CHP'ye isyan bayrağını çekerek kendi partisini kurmak için harekete geçen, bir süredir de 'Türkiye Değişim Hareketi' ismini verdiği oluşum ile nabız yoklayan Mustafa Sarıgül 4 Ocak'ta partisini kuruyor. Sarıgül'ün partisi ile ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Partinin ismi 'Türkiye Değişim Partisi olarak belirlenirken, Genel Merkez binasının ise Beysukent'te olacağı belirtiliyor. Sarıgül'ün partisinin tüzüğünde, 'iki kere üst üste partiyi iktidara taşıyamayan genel başkan, genel başkanlıktan düşecek' maddesi yer alıyor.

Güncel / 05 Kasım 2020 Perşembe 10:07
Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi, genel merkezinin yeri, kurulacağı tarih belli oldu!

 Türkiye Değişim Hareketi ismini verdiği oluşum ile il il, ilçe ilçe dolaşan Mustafa Sarıgül, parti kurmak için çalışmalarına hız verdi. Sarıgül'ün kurmaya hazırlandığı partiye ilişkin son dakika bilgileri gelmeye başladı. Sarıgül'ün partisinin ismi, Genel Merkez binasının yeri, ilan edileceği tarih gibi bilgilerin yanı sıra, tüzük maddelerine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Sarıgül'ün partisinde iki kez üst üste partisini iktidar yapamayan genel başkanın görevi kesin olarak düşecek.
 
OCAK AYINDA KURULUYOR, PARTİ GENEL MERKEZİ BEYSUKENT'TE
 
Milliyet'e konuşan Sarıgül'e yakın bir kaynak, "Çok büyük ihtimalle parti ocak ayında kurulacak. Ocak ayının ilk iş günü diyebiliriz. Hareketin ismi Türkiye Değişim Hareketi (TDH). Partinin ismi de Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacak. Ankara İl Binası hazır. Genel Merkez binası da bitmek üzere. Genel Merkez Binası Beysukent'te olacak" dedi.
 
Sarıgül'ün partisi ile ilgili bir diğer dikkat çeken detay ise tüzük çalışmaları ile ilgili. Titiz bir tüzük çalışması yürüten Sarıgül'ün ekibinin ana kriteri ise, iktidar yapamayan genel başkanın görevinin düşmesi...
 
CHP'de koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu sonrası yola çıkan isimlerden olan Sarıgül'ün bu maddeyi tüzüğe eklemesi dikkat çekti. Daha önce de, Muharrem İnce, CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'nu koltuğu bırakmamak konusunda ağır sözler ile eleştirmiş, partinin başına geçmesi durumunda 'iki seçim kazanamayan genel başkan bırakacak' şeklinde bir maddeyi tüzüğe ekleteceğini söylemişti.

Kemal KılıçdaroğluMuharrem İnceMustafa Sarıgül

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