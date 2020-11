İzmir depreminde hayatını kaybetmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım!

Avukat Özgür Duman İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybetti. Özgür Duman'ın eşi İpek Duman sosyal medya hesabından eşi için yaptığı paylaşımda; Öyle güzel anılar bırakmışsın ki herkeste... Ben de hep bir elinde çiçek, bir elinde midyeyle eve gelen halinle hatırlayacağım seni. O gülüşünü, gamzelerini, koridorda dans etmelerini... Hoşçakal sevgilim, yol arkadaşım... Hoşçakal iki gözüm... " ifadelerini kullandı.







Sen olsan şöyle başlardın herhalde; "Sevgili kuşum..." Sen benim son 20 yılımsın, çocukluk arkadaşımsın.

Bu sürede seninle evrildik, köklendik, dallanıp yükseldik. Her bir dala farklı bir duygu kondurduk. Kimi zaman komedi dizilerinde bile ağlayan Özgürkuş'um oldun, kimisinde fiskos yaptığım arkadaşım, sırdaşım.



Elim kolum , uzanıp yetişemediğim yere boyum oldun.. Çok güzel sevildim sayende. Ama ben de yanıktım sana. Bir bakışınla baş başa kaldırdık kalabalık ortamlarda, bir gülüşün ısıtırdı her yeri... Bazen kızardım sana yavaş hazırlanıyorsun, beni bekletiyorsun diye. Şimdi sağ çıkacağını bilsem aylarca beklerim seni o enkazda. Sürekli sırtımı düzeltirdin dik dur, dik yürü diye. Kaç gündür omuzlarım çöktü be sevgilim...



Seninle beraber hayatımdaki renk gitti, siyah beyaz ettin her şeyi... Ama bil ki, geriye çok güzel şeyler bıraktın. Hani kediyi sevmemi bile kıskanır, benim saçımı da öyle sev derdin ya; o kadar çok sevenin varmış ki... Öyle güzel anılar bırakmışsın ki herkeste... Ben de hep bir elinde çiçek, bir elinde midyeyle eve gelen halinle hatırlayacağım seni. O gülüşünü, gamzelerini, koridorda dans etmelerini...

Hoşçakal sevgilim, yol arkadaşım... Hoşçakal iki gözüm...

İpekkuş.