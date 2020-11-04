Osman Gökçek ilk kez göreceğiniz belgelerle açıkladı! Bakın depremde asıl ihmal kiminmiş!

İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremde 111 canımızı toprağa verdik. Türkiye bu acıyla sarsılırken, Beyaz TV'nin sevilen programı Sürmanşet'in de ana konusu İzmir depremiydi. Depremle ilgili ihmal mi afet mi? tartışmaları sürerken, Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin korkunç ihmalini belgelerle gözler önüne serdi.



İşte o video;