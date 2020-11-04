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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Kurul üyeleri, eğitim ve kültür alanları ile bölgesel gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulundu. İletişim Başkanı Altun toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada kurul üyelerinin, eğitim ve kültür alanları ile bölgesel gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulunduğu toplantıda, medeniyetin taşıyıcı sütununun eğitim olduğu vurgulanarak, eğitim ve kültür alanında arzu edilen gelişmeyi ortaya koymaya dönük adımlar ele alındığını bildirdi.

Güncel / 04 Kasım 2020 Çarşamba 20:27
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Kurul üyeleri, eğitim ve kültür alanları ile bölgesel gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan ve 3,5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

MEDENİYET MESELESİDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, Türkiye'nin maarif meselesinin aynı zamanda bir medeniyet meselesi olduğunu belirttiğini bildiren Altun, Erdoğan'ın, Türkiye'nin kendi medeniyet tasavvurunun layıkıyla hayata geçmesi için ilim, sanat ve fikir insanlarına da önemli sorumluluklar düştüğünü ifade ettiğini kaydetti.

Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıca, Türkiye'nin yakın coğrafyasının küresel güç savaşlarının da merkezi olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin böyle bir ortamda ilkeli, adil, tavizsiz ve çözüm odaklı bir dış politikadan vazgeçmediğini dile getirdiğini belirtti.

"MEDENİYETİN TAŞIYICI SÜTUNUNUN EĞİTİM OLDUĞU VURGULANDI"

Kurul üyelerinin, eğitim ve kültür alanları ile bölgesel gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulunduğu toplantıda, medeniyetin taşıyıcı sütununun eğitim olduğu vurgulanarak, eğitim ve kültür alanında arzu edilen gelişmeyi ortaya koymaya dönük adımlar ele alındığını bildiren Altun, şunları kaydetti:

"Toplantıda, Türkiye'nin bütün alanlarda 'taklitçilik değil ilhamını gelenekten alan yenilikçilik' ile hedeflerine yürüyeceği üzerinde durulmuş, bu medeniyet yolculuğuna herkesin destek ve katkı sağlayabileceği bir zeminin oluşmasına yönelik görüşler dile getirilmiştir.

Toplantıda ayrıca Suriye meselesi, Libya krizi, Yemen savaşı, Dağlık Karabağ sorunu ve Doğu Türkistan'da yaşananların küresel güç mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceği kaydedilmiştir.

Türkiye'nin hiçbir zulme sessiz kalmadığı, tüm soydaş ve kardeşlerinin hak ve hukukunu savunma noktasında neleri göze alabileceğini son dönemde Suriye'de, Libya'da, Kıbrıs'ta ve Dağlık Karabağ'da attığı adımlarla gösterdiği, Uygur Türklerinin sıkıntılarının giderilmesi için de çalıştığı belirtilen toplantıda, Türkiye'nin dış politika konularında soğukkanlı, basiretli ve samimi bir duruşla sorunları çözme çabalarına devam etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur."

Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

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