USD (Alış - Satış) : 8,45 - 8,47 EURO (Alış - Satış) : 9,88 - 9,90

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan darbe açıklaması

ABD'de her açıdan tarihi bir seçim yaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle posta yoluyla oyların kullanıldığı ve kazanan ismin hemen belli olmayacağı seçimlerden sonrası için darbe söylentileri de dillendirildi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise bu söylentilere karşılık "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil" dedi.

Dünya / 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:11
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan darbe açıklaması

ABD'de başkanlık seçimleri heyacanlı anlara sahne oluyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme üç eyalete kadar düşerken, ordunun darbe yapacağı tartışmaları gündeme geldi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçtiğimiz hafta sonu üst düzey generaller ve haber sunucularıyla gizli bir video-toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi.

DARBE SÖYLENTİLERİ BOŞ ÇIKTI
ABD basını, Genelkurmay Başkanı Milley'in, ülkede başkanlık seçimlerine askeri müdahalenin olacağı yönündeki spekülasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Milley, 'Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil' dedi. Milley, aynı zamanda etrafta Ulusal Muhafız birliklerinin görülmesinin mümkün olduğunu, bunun eyalet valilerinin talebine bağlı olduğunu ifade etti.

Hafta Sonu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı