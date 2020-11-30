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Biden'ın bakan adayı 'Silivrili' çıktı!

Amerika'da seçilmiş Başkan Joe Biden, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'ı devralmaya hazırlanıyor. Biden, Beyaz Saray ekibi ve kabine tercihlerini açıkladı. Çoğunluğu kadın ve azınlıklardan oluşan isimler arasında, baba tarafından Silivrili olan İç Güvenlik Bakanı Adayı Alejandro Mayorkas dikkat çekti.

Dünya / 30 Kasım 2020 Pazartesi 18:52
Biden'ın bakan adayı 'Silivrili' çıktı!

Amerika'nın sıradaki başkanı Joe Biden, ilklerle dolu bir kabineyle Beyaz Saray'a gelmeye hazırlanıyor. Trump döneminde göç karşıtı politikalarla adını duyuran İç Güvenlik Bakanlığı, Biden başkanlığında ailesi Osmanlı'dan gelme bir göçmen tarafından yönetilecek. Alejandro Nicholas Mayorkas, İç Güvenlik Bakanlığı yapan ilk Hispanik ve Sefarad Yahudi olacak.

Mayorkas, göçmen bir aileden geliyor. Baba tarafı, 500 yıldan uzun süre Silivri dolaylarında yaşamış bir Sefarad aile. Annesi ise Yahudi soykırımından kaçan Romanya kökenli bir Aşkenaz.

Aile 20. yüzyılın başlarında Küba'ya göçmüş. 1959'da Mayorkas'ın dünyaya gelmesiyle Amerika'ya taşınmış. Mayorkas'ın çocukluğu, Miami'de Türkiye ve Küba asıllı bir Sefarad camiasında geçmiş. Prestijli Kaliforniya Üniversitesi'ni bitiren Mayorkas, 1998'de Kaliforniya merkez bölgesinde savcılık görevine geldi. Böylece 39 yaşında ülkenin en genç federal hukukçusu oldu. Mayorkas'ın kariyeri Obama döneminde zirve yapıyor. Bu yıllarda İç Güvenlik Bakanlık Yardımcılığı yapan Mayorkas, şimdi yıllarca çalıştığı bakanlığı yönetmeye hazırlanıyor.

Irkçılık ve Yahudi karşıtlığının hızla arttığı Amerika'da, Mayorkas'ın bu konuma gelmesi çok önemli. Zira bu durum, Biden hükümetinin azınlıklar konusunda yeni bir sayfa açmaya hazırlandığını gösteriyor.

RomanyaKüba

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