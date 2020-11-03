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Rızabey apartmanında son katlara ulaşıldı, tüp bebek ikizlerden kahreden haber geldi

Depremin vurduğu İzmir'den bir kötü son dakika haberi daha geldi. Yerle bir olan Rızabey apartmanında arama kurtarma çalışmalarında son katlara ulaşan ekipler anne ve babasının uzun süredir haber beklediği 15 yaşındaki tüp bebek ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün acı haberini vermek zorunda kaldı. Cansız bedenlerine ulaşılan ve el ele can veren ikiz kardeşlerin arkasında yürek sızlatan bir hikaye kaldı... Sayra'nın depremden 1 saat önce babasını deprem sırasında da annesini aradığı ortaya çıktı. İşte tüm Türkiye'yi üzen son dakika haberinin ayrıntıları

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 09:08
Rızabey apartmanında son katlara ulaşıldı, tüp bebek ikizlerden kahreden haber geldi

Tülin-Alican Alpgündüz çiftinin günlerdir müjdeli haber beklenen tüp bebek ikizlerinden Türkiye'yi üzen son dakika haberi geldi. Ekipler depremin vurduğu Rızabey apartmanında son katlara ulaşırken içeride oldukları bilinen Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Ebeveynlerinin 5 yıl süren evlat hasreti sonrasında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz çocukları Çınar ve Sayra, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda birlikte hayata veda etti. Evde ders çalışırken depreme yakalanan ve acı haberin alındığı ikizler için gözyaşları sel oldu.

RIZABEY APARTMANI'NDAN ACI HABER GELDİ

Rızabey apartmanında adeta uyumadan çalışmalarına devam eden arama kurtarma ekiplerinin artık zemin kata doğru yaklaştığı sırada anneleri dışarıda olan ve depreme evde yakalanarak el ele sarsıntının bitmesini bekleyen tüp bebek ikizleri Çınar ve Sayra kardeşlerin cansız bedenlerine ulaştığı belirtildi.

ARKALARINDA YÜREK YAKAN BİR HİKAYE KALDI; 5 YILLIK HASRETİN ARDINDAN DÜNYAYA GELDİLER

İzmir'de yüreğimizi yakan onlarca son dakika haberinden onlarca hikayeden biri de 15 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz'e ait...

Tülin-Alican Alpgündüz çiftinin 5 yıl süren evlat hasreti sonrasında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz çocukları, Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında hayatlarını kaybetti.

DEPREMDEN BİR SAAT ÖNCE BABASINI ARAMIŞ VE KULAKLIK İSTEMİŞ

Her ikisi de okullarında çok başarılı olan ikizlerden Sayra, bir saat önce babasını arayıp kulaklık istemişti. Deprem sırasında da annesini arayıp binanın yıkılacağını söylemişti. Çınar pilot, Sayra ise doktor olmak istiyordu.

ANNE İŞTEYDİ

Edinilen son dakika bilgisine göre İzmir'de cuma günü meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazında aranan 15 yaşındaki ikiz kardeşler Sayra ve Çınar Alpgündüz kardeşlerin cansız bedenlerine kurtarma ekiplerince dün akşam saatlerinde ulaşıldı. Özel sektörde çalışan Elazığlı Tülin ve ticaretle uğraşan Ardahanlı Alican Alpgündüz çifti, 5 yıl boyunca çocukları olmayınca tüp bebek yöntemine başvurmuş ve sonunda Sayra ve Çınar'ı kucaklarına almıştı.

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