Koronavirüs haritasında mavi bölge tehlikesi! Koronavirüs haritasında mavi bölge ne anlama geliyor?

Bilim Kurulu başta olmak üzere günlük hayatla ilgili yapılan toplantılarda salgınla ilgili olarak, 'Genel bir yasaklama yerine, bulaşma alanlarına yönelik kısıtlamaların' getirilmesi üzerinde duruldu.



Lokanta ve kafelerde gece 12.00'ye kadar olan sürenin daha da kısıtlanabileceği belirtildi. Bu karar bulaşın yoğun olduğu illerde uygulanacak.



ilk uygulama, İstanbul ve Marmara Bölgesi'yle, Ankara ve İzmir'de başlayacak.



KAPALI MEKAN KURALLARI

Toplu taşıma, fabrikalar, mağazalar için yeniden saat düzenlemesi yapılacak. Kapalı yerlere yönelik yeniden planlama yapılacak. Verilen bilgiye göre, aile içi bulaşlardaki artış devam ediyor. Bir aileden birden çok vaka çıkıyor.



Bulaşların yüzde 70'inin ev içi bulaşma olduğu belirtiliyor. Aile içi ve site içi toplanmalara yönelik denetim ve kısıtlamalar getirilecek.



Birçok yerde aile ziyaretleri il pandemi kurulları tarafından yasaklanırken, vatandaşların bilinçli davranması gerektiği ifade edildi.



ŞEHİRLERİN ORANLARI

Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise seyahat yasağı beklemediğini belirterek 'Çünkü, vaka sayısının nüfusa oranı her ilde aynı gibi. Şu anda İstanbul ve çevresinin patladığını söylüyoruz ama 100 bin nüfusa pozitif görünme oranına baktığınızda Türkiye genelinden çok farklı değil...'



MAVİ BÖLGE UYARISI

Aydın ayrıca 'Kentlerin vaka yoğunluğunu gösteren uygulamada kırmızı ve mavi bölgeler yalancı bir güven hissi uyandırıyor. Mavi bölge görünüyorsa bu rahat olacağınız anlamına gelmiyor' uyarısında bulundu.