İzmir’deki depremde can kaybı sayısı yükseldi...

AFAD:"SAKOM’dan alınan bilgilere göre 102 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847’si taburcu edilmiş olup 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12’sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir."



AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 102 olduğunu bildirdi.

Kaynak : İHA

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