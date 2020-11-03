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İzmir Büyükşehir binası harabeye döndü!

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye adete tek yürek olsa da ne yazık ki kimi provokatif haberleri de yayanlar oldu. CHP’li Seyit Torun’un “80 binanın daha önce riskli olarak tespit edilmesine rağmen hükümet tarafından önlem alınmadı” iddiasının ardından CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremde büyük hasar aldığı ve belediye binasının boşaltıldığı öğrenildi. Ortaya çıkan görüntülerde belediye binasının adeta harabeye döndüğü görüldü.

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 22:25
İzmir Büyükşehir binası harabeye döndü!

İzmir'de gerçekleşen 6.6'lık depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Öte yandan CHP ve CHP çizgisindeki medyadan ise birbiri ardına akılalmaz iddialar gündeme geliyor. Bu iddiaların aksine İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının son hali ise şaşkına çevirdi.

'ÖNLEM ALINMADI' DEMİŞTİ

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un "İzmir'de depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde 80 tane yapının yıllar öncesinde riskli olarak tespit edildi, ancak bir önlem alınmadı" iddiasının ardından senelerdir CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından büyük hasar aldığı gözler önüne serildi.

CHP'li Torun'un partisinin yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının harabeye döndüğünü görmezden gelip hükümete yüklenerek örtbas etmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

'SİZİN ESERİNİZ BU!'

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin binasının harabeye döndüğü görüntüleri paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, "Burası İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir bina. Öyle başkalarına kuru sıkı iftira atmaya, klavye başında efelenmeye benzemez. Sizin eseriniz bu..." ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Milletvekili

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