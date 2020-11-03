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Ayda'yı kurtaran kahramanların 'Allahu Ekber' sözlerinden rahatsız oldular!

İzmir'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından enkaz altından 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayda bebeğin kurtarılma anında sevinç gözyaşlarına boğulan ve 'Allahu Ekber' nidalarıyla mutluluklarını haykıran kurtarma ekiplerine yönelik çok çirkin bir saldırı gerçekleştirildi.

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 13:56
Ayda'yı kurtaran kahramanların 'Allahu Ekber' sözlerinden rahatsız oldular!

İzmir'de Rıza Bey apartmanı enkazında 91 saat boyunca hayat mücadelesi veren ve bu sabah itibariyle kurtarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin tüm Türkiye'yi mutluluk gözyaşlarına boğdu.

Deprem bölgesinde günlerdir canla başla mücadele ederek bir canı kurtarabilmek adına uykusuz şekilde çalışan kurtarma ekipleri minik Ayda'nın kurtarılma anlarında gözyaşlarına hakim olamadı. O anlarda tüm Türkiye'de olduğu gibi kurtarma ekipleri de sevinç çığlıklarıyla ve 'Allahu Ekber' nidalarıyla mutluluklarını yaşadı.

'ALLAH'U EKBER' RAHATSIZ ETTİ

Kahramanca mücadele ederek insanları yeniden hayata döndüren ekiplerin bu sevinci ise kimilerini rahatsız etti. Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ' 3 yaşındaki bebeği kurtarmışsınız, 91 saat sonra. Kulağının dibinde 15-20 tane adam avazı çıktığı kadar 'Allahüekber' (İHH görevlileri) diye bağırıyor, çığlıklar, bağırışlar naralar, alkışlar, haykırışlar... Sedyeyi sen tutacaksın ben tutacağım kavgaları.' sözleriyle skandala imza attı. Arapkirli, böylesine acı günlerde yaşanan sevinci ve 'Allah'u Ekber' sözlerini hedef aldı.

İYİ Partili Muhammet Güllük isimli bir kişi ise, 'Çıkarılan Ayda Bebeğin başında savaşa gidermiş gibi tekbir getiren bu tipler kim? Bu neyin kafası?' sözleriyle rahatsızlığını gün yüzüne vurdu.

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