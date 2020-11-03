Ak Parti'den CHP'nin müzik yalanına çok sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı, 'Çocuklar enkaz altındayken müzik çaldırdılar' sözlerine çok sert tepki gösterdi.



'AHLAK DIŞI YALANI LANETLİYORUZ'



Çelik, Öztrak'a ve CHP'ye ateş püskürdü, 'ahlak dışı bir yalan' olarak nitelendirdi. Çelik, şu ifadeleri kullandı:



CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken 'bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor' diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı. Bu çirkin yalanı şiddetle kınıyoruz. Bu ahlak dışı yalanı lanetliyoruz.



NE OLMUŞTU?



FETÖ'cü sosyal medya hesapları, İzmir depremi sonrası bölgeye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kurgu ve montaj ile hazırlanan video ile hedef almıştı. Videonun montaj olduğu ortaya çıkarken, Cumhuriyet Gazetesi ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak, algı operasyonunu sürdürürken, 'Bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor' gibi alçak bir ifade kullanmıştı.

