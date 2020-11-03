USD (Alış - Satış) : 8,38 - 8,39 EURO (Alış - Satış) : 9,75 - 9,77

Ak Parti'den CHP'nin müzik yalanına çok sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, “bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor” şeklindeki yalanına çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Bu çirkin yalanı şiddetle kınıyoruz. Bu ahlak dışı yalanı lanetliyoruz." dedi.

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 11:19
Ak Parti'den CHP'nin müzik yalanına çok sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı, 'Çocuklar enkaz altındayken müzik çaldırdılar' sözlerine çok sert tepki gösterdi.

'AHLAK DIŞI YALANI LANETLİYORUZ'

Çelik, Öztrak'a ve CHP'ye ateş püskürdü, 'ahlak dışı bir yalan' olarak nitelendirdi. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken 'bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor' diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı. Bu çirkin yalanı şiddetle kınıyoruz. Bu ahlak dışı yalanı lanetliyoruz.

NE OLMUŞTU?

FETÖ'cü sosyal medya hesapları, İzmir depremi sonrası bölgeye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kurgu ve montaj ile hazırlanan video ile hedef almıştı. Videonun montaj olduğu ortaya çıkarken, Cumhuriyet Gazetesi ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak, algı operasyonunu sürdürürken, 'Bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor' gibi alçak bir ifade kullanmıştı.

Ak PartiFaik ÖztrakÖmer ÇelikRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı