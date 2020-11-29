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RTÜK CHP'li Ali Mahir Başarır'ın skandal sözleri hakkında inceleme başlattı!

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Habertürk TV'de TSK'yi hedef alan küstah açıklamalarının ardından RTÜK inceleme başlatıldığını duyurdu.

Güncel / 29 Kasım 2020 Pazar 15:19
RTÜK CHP'li Ali Mahir Başarır'ın skandal sözleri hakkında inceleme başlattı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın TSK'ya yönelik kullandığı ifadeleri kabul etmenin mümkün olmadığı belirtildi.

Peygamber Ocağı kabul edilen TSK'nın milletin yüz akı olduğu bildirerek, 'Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sorumluluk alanımızda olan ve her kesimden insanın takip edebileceği bir yayında dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır' denildi.

ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

Özel bir televizyon programında skandal bir olay yaşandı. Programın konuklarından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Tank-palet fabrkiasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusuna hakaret eden sözler sarfetti. Başarır ,''Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…' dedi. Konuşmasına müdahale eden Pof.Dr. Yaşar Ali Hacısalihoğlu ve kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Taşdemir, 'Türk ordusuna satılmış diyemezsin..Ordu satılmaz. Türk Milletinin silahlı kuvvetlerine bunu nasıl söylersin...Aslanlar gibi Türk ordusu… '' sözleriyle tepki gösterdiler. İki tartışmacı küstah vekilin konuşmasını engelledi.

Milletvekili

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