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Esenyurt'ta polis 'parti var' ihbarına gitti! Nijeryalıların derneği çıktı...

Esenyurt'ta "parti düzenleniyor" ihbarı üzerine harekete geçen polisin baskın yaptığı yer, Nijeryalıların toplandığı bir dernek çıktı. Dernekteki 26 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi. Daha önceden sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dernekte Nijeryalılar'ın ayin yaptığı da görülüyor. Tepki çeken o anlar...

Güncel / 29 Kasım 2020 Pazar 14:02
Esenyurt'ta polis 'parti var' ihbarına gitti! Nijeryalıların derneği çıktı...

Esenyurt'ta mahalle sakinleri, 'Güçlü Ateş Yaşam Derneği' yazısı bulunan dükkanda kalabalık yabancı uyruklu kişilerden oluşan grubun toplandığını gördü. İçeriden yüksek sesli müzik duyan mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kalabalık grubun toplandığı dükkana geldi.



İçeriye giren ekipler dükkanın, Nijeryalılar tarafında dernek olarak kullanıldığını belirledi. Grubun, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye rağmen dernek bünyesinde toplandığı tespit edildi. Ekipler içeriden bulunanların kimliklerini kontrol etti.

21 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesilirken, kimliklerini ibraz etmeyen 5 kişi Kıraç Polis Merkezi'ne götürüldü.

DERNEK İÇİNDE AYİN YAPTIKLARI DA ORTAYA ÇIKTI

'Güçlü Ateş Yaşam Hakları' adıyla kurulan dernekte aynı zamanda ayin de yapıldığı öğrenildi. Dernekte pazar ve cuma günleri toplanıldığı ve bu toplantıların görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldığı belirlendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, dernekte toplanan kalabalık grubun, koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı ve katılımcıların maske takmadığı görülüyor.



Nijeryalıları ihbar eden kişi, 'Burada otomobilimde arkadaşımla beklerken dükkan içinden gelen müzik seslerini duyduk. Arkadaşımla kontrol ettiğimizde kapı açıldığında kalabalığı gördük. Bu kalabalıktan sonra içeride parti olabileceğini düşündük. Polise ihbar ettikten sonra arkadaşlar geldiler buranın aynı zamanda resmi bir dernek olduğunu öğrendik. Daha sonra içeride sosyal mesafe kuralına uyulmadığından dolayı cezai işlem uygulanmış. Biz de daha önce Esenyurt'ta şahit olmuştuk 'Miss Uganda' adı altında bir güzellik yarışması olmuştu. Biz de buna benzer bir şeyin gerçekleşebileceğini düşünüyorduk' diye konuştu.



Uganda

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