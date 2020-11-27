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Sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması!

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği kısıtlama genelgesine göre bu hafta da sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağının saatleri:

Güncel / 27 Kasım 2020 Cuma 21:27
Sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması!

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması;

Bu hafta sonu; 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır.

Geçen hafta illerimize gönderdiğimiz "Koronavirüs Yeni Tedbirleri" konulu genelgemizde belirtilen "açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar" ile "istisna kapsamında olan kişiler" başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacaktır.

Hafta Sonu

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