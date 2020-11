Dehşete düşüren koronavirüs açıklaması!

Koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye devam ediyor. Sağlık Bakanlıkları tarafından yayınlanan günlük korona tablosu durumun vehametini her gün gözler önüne seriyor.



Tüm bu yaşananlarla birlikte insanların merak ettiği sorular var. Koronavirüs ne zaman bitecek, koronavirüs mutasyona mı uğradı, aşı ne zaman yapılacak gibi... ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz, ABD'deki aşı çalışmaları ve Covid-19 salgınının bundan sonraki seyriyle ilgili tahminlerini, anlattı.



İlaç firmalarının Covid-19'a karşı aşı geliştirme kabiliyetlerinin beklentilerin çok üzerinde gerçekleştiğini belirten Unutmaz, "Beklentimiz yüzde 60-70 civarında idi.



Pfizer ortaklı 'BioNTech' ve 'Moderna'nın yüzde 95 gibi çok yüksek bir koruyucu özellikte aşı üretebilmesi büyük bir başarıdır. En etkili aşı olarak bilinen kızamık aşısı bile ancak yüzde 95'lik bir etki oranına sahipti" ifadesini kullandı.



Unutmaz, söz konusu iki aşının dışında yüzde 90 başarı sağlayan başka aşıların da son aşamaya geldiğini, diğer firmaların ürettiği aşıların 2021'de kullanıma sokulmasıyla salgının bitirileceğine inandığını söyleyerek, "Gelinen nokta, hem insanlığın hem bilimin zaferidir" dedi.



"UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ GURUR KAYNAĞIMIZ"



BioNTech-Pfizer ortaklığında geliştirilen aşı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) yapılan "acil" onay başvurusunun en geç aralık ayının 2. haftasında sonuçlanacağını belirten Unutmaz, ilk aşamada hazır edilecek 6-7 milyon doz aşının sağlık çalışanları için büyük oranda yeterli olacağını vurguladı.



Unutmaz, yıl sonuna kadar üretilecek 20 milyon dozun da huzurevi sakinleri, ilk yardım ekipleri ve hapishanedeki mahkum ve görevliler gibi salgından en çok etkilenecek kişi ve kurum çalışanları için kullanılacağını dile getirdi.



Amerikan ilaç firması Pfizer ile sahibi oldukları BioNTech firması bünyesinde en etkili aşıyı herkesten önce geliştiren Türk doktorlar Uğur Şahin ve Özlem Türeci için "gurur kaynağımız" ifadesini kullanan Unutmaz, şöyle devam etti:



"Uğur Şahin ve Özlem Türeci çok değerli iki bilim insanı. 2005'ten beri kanser hastaları için mRNA teknolojisi üzerine araştırma yapıyorlardı.



Bu teknolojinin grip tedavisi için de faydalı olabileceğini düşünüp bir grip aşısı yapmak için çalıştılar. Daha sonra ise Covid-19 aşısı olarak da kullanılabileceğini keşfedip geliştirdiler."



"ÇEYREK MİLYONDAN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETMEMELİYDİ"



Unutmaz, Başkan Donald Trump'ın Covid-19 salgınında süreci iyi yönetemediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Trump, süreci hiç iyi yönetemedi. Dünyanın en ileri teknolojisine sahip olan bir ülkede, çeyrek milyondan fazla insan hayatını kaybetmemeliydi.



Bununla birlikte federal hükümet, aşı için çok önemli bir destek verdi. 'Warp Speed' denilen bir sistemle yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım yaptı ve şu an bunun meyvelerini görüyoruz."



Aşının ABD'deki herkes için bedava olacağını vurgulayan Unutmaz, "Yeni yönetimle sürecin daha da iyiye gideceğini düşünüyorum" dedi.



"ÖNÜMÜZDE ÇOK ZOR BİR KIŞ VAR 100 BİNDEN FAZLA DAHA CAN KAYBI YAŞANABİLİR"



Aşı bulunsa da virüsle mücadelenin gevşememesi gerektiğinin altını çizen Unutmaz, bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında şunları kaydetti: "Aşı bulunsa da mart veya nisandan önce yaygınlaştırılamaz. Önümüzde çok zor bir kış var. Bu hafta kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving) ve yaklaşan Noel sezonu var. Kimse tatil planlarından feragat etmiyor. Önümüzdeki 2 aylık süreçte salgın son sürat devam edebilir ve söylendiği gibi 140 bin olmasa da 100 binden fazla daha can kaybı yaşanabilir."



Covid-19 tedavisinde gelişmeler olduğuna de değinen Unutmaz, "Trump'ın tedavisinde de kullanılan iki firmanın antikor ilaçları acil onay aldı. Bunlar hızlı şekilde uygulanmaya başlarsa etkisi büyük olacaktır." diye konuştu.



"ABD'DE BİRÇOK EYALETTE KAPATMALAR YAPILMAK ZORUNDA"



Trump'ın başta olduğu sürece ABD'de genelinde bir kapatmaya gidilmeyeceğine inandığını söyleyen Unutmaz, bu tarz kararların eyaletlerce alınabildiğini, New York başta olmak üzere birçok eyaletin salgının 1. dalgasında kapatma kararıyla durumu kontrol altına alabildiğini söyledi.



Koronavirüs ne zaman bitecek ve koronavirüs mutasyon geçirdi mi sorularına korkutu cevap! 100 binden fazla can kaybı yaşanacak...

Unutmaz, "Birçok eyalette kapatmalar yapılmak zorunda. South Dakota, nüfusa oranla dünyada salgının en yüksek olduğu yer. Bu, sürdürülebilir bir durum değil. Birkaç hafta sonra New York'ta gördüğümüz gibi çadır hastaneler kurulmak zorunda kalınabilir." uyarısında bulundu.



Türkiye'de sağlık sisteminin çok iyi olduğunu ve ilk dalgayı aldığı önlemlerle çok iyi atlattığını vurgulayan Unutmaz, "Ancak 2. dalga gerçekten çok kötü, artış devam edecektir. Hava soğudukça ve iç mekanlarda, tedbirsiz ortamlarda salgın büyüyecektir. Yeni tedbirler ve kısıtlamalar getirilecektir." ifadesini kullandı.



"AŞI SONRASI VİRÜS MUTASYON GEÇİREBİLİR"



Unutmaz, kendisinin de dahil olduğu bir çalışmanın sonucuna göre, Covid-19 için geliştirilen aşıların en az 6 ay ile 1 yıl arasında koruma sağlamasını beklediklerini, yine de virüsün mutasyona uğrama ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.



"Aşıyla bağışıklık sisteminin virüse bir baskısı söz konusu olacak ve virüs bundan kaçmaya çalışacak" diyen Unutmaz, bu noktada yeni mutasyonların oluşabileceğini ve her yıl grip aşısının yeniden yaptırılması gerektiği gibi, Covid-19 aşısını da tekrar yaptırmak gerekebileceğini bildirdi.



Unutmaz, bazı insanların ikinci defa enfeksiyon geçirebildiğini, bunların genelde ilk enfeksiyonu hafif atlatanlar arasında görüldüğünü vurguladı.



"MASKELER HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLMAYA DEVAM EDECEK"



Covid-19 virüsünün dünya geneline yayılarak tüm insanlığa bir travma yaşattığını belirten Unutmaz, "Dünya bir daha eskisi gibi olmayabilir. Birçok ülkede maskeler, hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek. Çünkü maskeler, bizi başka salgınlardan da koruyor." dedi.