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CHP'li Özkoç'tan, Türk gemisine yapılan baskına dair şaşırtan açıklama

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Libya'ya insani yardım götüren Türk gemisine yapılan baskına dair Türkiye'nin sessiz kaldığını söyleyerek ağızları açık bıraktı. Özkoç'un aksine, gemiye baskın emrini veren komuta merkezi, Türkiye'nin tepkisi sonrası arama faaliyetlerini durdurduklarını ve gemiyi terk ettiklerini söylemişti. Ayrıca Türkiye, AB, İtalya ve Almanya elçilerine nota vermişti.

Güncel / 26 Kasım 2020 Perşembe 09:12
CHP'li Özkoç'tan, Türk gemisine yapılan baskına dair şaşırtan açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) deve kuşu politikasına devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Libya'ya giden Türk bandıralı gemiye ilişkin anlam verilemeyen açıklamalarda bulundu.

Özkoç, 'Ben mi yanlış biliyorum, Türkiye'nin ayağa kalkması gerekmiyor mu? Ne zamandan beri uluslararası sularda özgürlüğünü yüz yıl önce ilan eden Türkiye Cumhuriyeti gemileri durduruluyor da Yunan komutasındaki askerler arama yapabiliyor, buna Türkiye'nin diyeceği cevap susmak mıdır?' dedi.

Türkiye susmadı

Batıya ağzını açamayan eski Türkiye'nin mimarlarından olan bir partide siyaset yapan Engin Özkoç, haliye Ankara'nın verdiği tepkileri hazmedemedi. Libya'ya insani yardım götüren Türk gemisine yapılan baskının ardından hükümet, Avrupa Birliği ve gerekli ülkelere en sert tepkiyi verdi.

Gemiye baskın emrini veren komuta merkezi, Türkiye'nin tepkisi sonrası arama faaliyetlerini durdurduklarını ve gemiyi terk ettiklerini söylemişti. AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri'nin Roma'daki merkezi, 'Bayrak devleti, geminin incelenmesine izin vermediğini bildirdiğinde, İrini Operasyonu, gemide hiçbir yasa dışı malzeme izine rastlanmayan arama faaliyetini durdurdu ve gemi yoluna devam etmek üzere bırakıldı.' açıklaması yapmıştı.

Ayrıca Türkiye, AB, İtalya ve Almanya elçilerine nota vermişti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara'daki AB ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı'nın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal tarafından Bakanlığına çağırıldığı kaydedilmişti. Açıklamada, 'Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere Nota verilmiştir. Notamızda olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır.' ifadelerine yer verilmişti.

AlmanyaEngin ÖzkoçCumhuriyet Halk PartisiLibyaİtalya

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