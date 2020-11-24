Kemal Kılıçdaroğlu öğretmenleri böyle aşağıladı

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine skandal açıklamalar yaptı. 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlamak yerine AK Parti'ye oy veren öğretmenleri aşağıladı.İşte o cümleler...
'Hâlâ iktidarın peşinden giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini pazarlamaz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere neden ikramiye vermezler? Bayram gününde sizin sevinmeye hakkınız yok mu? Bütçede para var, siyasi tercih…
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