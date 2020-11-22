Bülent Arınç'a tepkiler çığ gibi! Peş peşe istifa çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 5 ilde düzenlenen kongrelerine video konferans ile hitap etti.



ERDOĞAN'DAN ARINÇ VE CEM KÜÇÜK'E SERT TEPKİ



Erdoğan konuşmasında geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya tahliye çağrısında bulunan Bülent Arınç'a ve Kavala'nın tahliyesinin piyasaya moral olacağını yazan Cem Küçük'e sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN'DAN ARINÇ'IN SÖZLERİNE CEVAP



Başkan Erdoğan, ''Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz bellidir, istikametinde değişiklik yoktur. Teröre bulaşmış, terörle el ele kol kola yürüyenler bizim temasta olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, Yasin Börülerin ölümüne neden olanlar hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından savunulmaz.



CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin arkasındakilerin dümen suyuna girenler, siz kendi pazarlıklarınızla uğraşın. Düşün bu milletin yakasından. Türkiye'yi dışarı şikayet edenler, dün söylediğini bugün yalanlayanların sonu hüsran olacaktır.



Gezi eylemlerini finanse edenlerin savunucusu olamayız. Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan, bugün yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık, bundan sonra da olmayız. Bunca yıldır elbette eksiklerimiz olmuştur,hatalarımız da olmuştur. Samimiyetimizi, hizmetlerimizi, vizyonumuzu kimse sorgulayamaz. Bugün de tüm samimiyetimizle çareyi milletimizde arıyoruz. Fitne ve fesat girişimlerini reddediyoruz.



Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul2a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız. Biz Kobani'yi unutamayız. Bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenleri savunamayız.'' ifadlerini kullandı.



ARINÇ'A PEŞ PEŞE İSTİFA ÇAĞRISI



AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner, sosyal medya üzerinden Bülent Arınç'ı istifaya çağrıdı.



TAYYAR: ARINÇ'A DÜŞEN GÖREV, İSTİFADIR



Tayyar açıklamasında, ''Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra Arınç’a düşen görev, istifasıdır. Eğer istifa olmazsa Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, azlidir. Artık bu mesele, AK Parti için kapanmalıdır.'' ifadelerini kullandı.



MEHMET METİNER: CUMHURBAŞKANIMIZ SERT BİR ÜSLUPLA DİLE GETİRDİ



Mehmet Metiner de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Cumhurbaşkanımız az önce yaptığı konuşmada Arınç’ın dile getirdiği düşüncelerin ne kendisinin ne de partisinin görüşleri olmadığını sert bir üslupla dile getirdi. Onuru olan bu durumda istifa eder.'' ifadelerini kullandı.



ARINÇ NE DEMİŞTİ?



Arınç'ın katıldığı canlı yayında, "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler. Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" ifadeleri büyük tepki çekmişti.