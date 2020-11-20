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İzmir'de büyük operasyon! Belediye başkanı ve yardımcıları için gözaltı kararı!

İzmir'de Menemen Belediyesi'ne yönelik büyük operasyon gerçekleştiriliyor. Savcılık tarafından Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Belediye binasına gelen polis ekipleri arama gerçekleştiriyor. Soruşturmanın ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından başlatıldığı belirtiliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Güncel / 20 Kasım 2020 Cuma 09:15
İzmir'de büyük operasyon! Belediye başkanı ve yardımcıları için gözaltı kararı!

İzmir'den sabahın erken saatlerinde bir son dakika haberi geldi. CHP'den istifa eden İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İhaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında belediye binasına gelen polisler arama faaliyetlerine başladı. Binadaki çalışmalar sürerken, gözaltı kararı çıkarılan isimlerin yakalanması için de harekete geçildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Menemen Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Daire Başkanı Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, muhasebe Müdürü Nagehan Karaca, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yasatürk ile bazı hurda firmaları sahipleri ile bazı belediye personeli gözaltına alındı. Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şu ana kadar 22 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy 'kesin ihraç' istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.

Partiden, 'Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.' açıklaması yapılmıştı.

Disiplin Kurulu'na sevk edilen Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurmuştu. Aksoy, 'Üyesi olduğum CHP'den istifa ediyorum. Belediye Başkanı olarak halkımızın verdiği yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim.' ifadelerini kullanmıştı.

Teoman

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