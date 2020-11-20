Araba sahibi olmak isteyenler dikkat! İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

İkinci el otomobilde yaşanan hızlı satışlar ve yükselen fiyatların ardından son dönemde bir durgunluk yaşanıyor. Döviz kurlarında değişim ve sıfır araçların bayilerdeki artışıyla satışları azalmaya başlayan ikinci el araç piyasasını uzmanlara sorduk.



Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, piyasalarda bir düşüş olduğunu belirtirken tamamen durdu demenin doğru olmadığını söyledi.



"10 ARAÇ SATILIRKEN ŞU ANDA 3 ARACA DÜŞTÜ"

Erkoç, "Piyasalarda düşüş var ama tamamen durdu dersek nankörlük yapmış oluruz. 10 araç satılırken şu anda 3 araca düştü. Bunun en büyük sebebi yıl sonuna yaklaşmamız. Bayilerde sıfır araç bulunamıyordu ama artık gelmeye başladı. Sıfır araç çoğalınca insanlar da 2018 model aracı sıfır fiyatına almak yerine bayiden sıfır aracı tercih ediyor. Önceden bayilerde gün dahi veremiyorlardı ancak şimdi indirim ve kampanyalar bile başladı. Geçmiş yıllara da bakarsak ikinci el piyasası kış aylarında durulurken bahar ve yaz aylarında hareketli geçer. Biraz satışlardaki düşüşü normal olarak görüyoruz" dedi.



Artan vaka ve yeni kısıtlamalarla birlikte ekonomin de önemli olduğunu belirten Erkoç, "Avrupa'da olağanüstü birşey olur da fabrikalar durursa o zaman etkilenme olur. Ama bunun olacağını sanmıyoruz. İnsanlar ekonominin de önemli olduğunu görüyorlar. Artık fabrikaların tamamen kapatılacağını düşünmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Erkoç ikinci el araç fiyatlarında da yüzde 10'luk bir gerileme beklediklerini söyledi. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık da benzer şekilde 'satışlar durmadı ama azaldı' demenin daha doğru olacağını söyledi. Yanık, fiyatların sabitlendiğini ve geri gelmesini beklemediğini belirtti.



"FİYATLAR GERİ GELMEZ AMA SABİTLENMESİ LAZIM"

Yanık, "İnsanlar fiyatlar aşağı doğru gelecek diye umut ediyor. Ancak öyle bir şey zor. Geri gelmez ama sabitlenmesi lazım. 100 bin TL'ye aldığın arabayı 60 bine nasıl satacaksın? Araba piyasası Kasım ayında düşecek diyenler vardı. Ne oldu?" dedi.



Yanık, fiyatların düşmesi için yapılacak tek şeyin bir an önce yerli üretime geçip, ucuz arabayı piyasaya sürmek olduğunu söyledi.



Yanık ayrıca, "Araç alan her zaman karlıdır. Dolar geri geldi, benzinde indirim oldu ama araba fiyatlarında olmadı" dedi.



"YÜZDE 30-40 ARASINDA BİR AZALMA SÖZ KONUSU"

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş da son dönemde ciddi bir durgunluk olduğunu belirtirken, "Kurdaki düşüş beklentisi araç alım kararını ertelemiş durumda. Bu hafta başı itibariyle bir durgunluk yaşandığını söyleyebiliriz. Bir oran vermek gerekirse yüzde 30-40 arasında bir azalma söz konusu" dedi.



NTV'de yer alan habere göre, Karakaş, "1 ve 2 yaşındaki otomobillerde kurun etkisiyle bir fiyat düşmesi beklentisi mevcut, öte yandan bazı bayiler de kampanyalar yapacak, sonuçta bu yaş aralığındaki araç fiyatlarında yüzde 10 kadar düşüş olacaktır" dedi.



"İKİNCİ ELDE KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK"

Corona virüste ikinci dalgada vakaların otomobil fabrikalarının bulunduğu ülkelerde de ciddi boyuta geldiğini söyleyen Karakaş, "Tedbirler var ve daha yeni tedbirler de gelebilir. Bir kapanma dönemine girilirse, ki Avrupa'da birçok fabrikanın yüzde 50 kapasiteyle çalıştığını biliyoruz. Eğer kapasiteler yüzde 20-30'lara inerse sıfır araç tedariğinde yine bir stok sıkıntısı ile karşılaşacağız. Bir yandan da regüle olan bir piyasa ile karşı karşıyayız, bu da yeniden fiyatlama anlamına geliyor. Aslında ikinci elde kartlar yeniden dağıtılacak" değerlendirmesinde bulundu.



ARAÇ ALMAK MI BEKLEMEK Mİ GEREKLİ?

Karakaş, "Bu dönemde uygun faiz oranlı krediler hem de panik satışlar sebebiyle ortaya çıkabilecek fiyat indirimleri ile araç almak mantıklı olacaktır. Eğer Mart ayındaki gibi bir kapanma ile karşı karşıya kalırsak, yine normalleşmeye geri dönüldüğünde yüzde 10-15 tekrar bir fiyat artışı yaşanacak. Bunların tamamı kur, pandemi ve fiyat istikrarı ile ilgili" dedi.



"ARALIK AYINDA CİDDİ BİR İNDİRİM BEKLENTİSİ OLMASIN"

Karakaş, sıfır araçlarda Aralık ayında ciddi bir indirim beklemediklerini belirtirken, "Fiyat düşürme değil faiz indirimli kampanyalar düzenlenecek, ellerindeki stoku eritmeye çalışacaklardır. Stokları eritemezlerse fiyatlarda da indirim yapabilirler. Fakat bu ikinci ihtimal 2021'e sarkacaktır. Bu sebeple Aralık ayında ciddi bir indirim beklentisi olmasın. Bayiler bu dönemde daha önce spota düşen, karaborsaya düşen, araç alıp saklayan, satmayan, stok yapılan, nihai tüketiciyle buluşmayan sıfır araçlarla problem yaşıyor. İlan sitelerinde bu araçlar halen satışta. Bu otomobiller nihai tüketiciye ulaştığı takdirde sıfır km bayileri ellerindeki araçları satmaya başlayacaktır. Dolayısıyla sıfır otomobil dünyasında da çok çok yenilikçi kampanyalar beklemiyoruz." dedi.