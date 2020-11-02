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Yine akıllanmadılar! Koronavirüs partisi!

Tüm uyarılara rağmen koronavirüs tedbilerine uymayanlar kervanına ünlü iş insanları Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman da katıldı. Gülman Bebek'teki villasında koronavirüs salgınına rağmen “Cadılar Bayramı” partisi düzenlendi.

Güncel / 02 Kasım 2020 Pazartesi 22:19
Yine akıllanmadılar! Koronavirüs partisi!

Tüm uyarılara rağmen koronavirüs tedbilerine uymayanlar kervanına ünlü iş insanları Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman da katıldı.

DEPREMİN ACISINI DA HİÇE SAYDI

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında enkaz altındaki insanları kurtarma çalışmaları devam ederken iş insanları Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman bir skandala imza attı.

Gülman Beşiktaş Bebek'teki 250 milyon lira değerindeki yalılarında korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen 'Cadılar Bayramı' partisi düzenledi. Yaklaşık 270 kişinin katıldığı ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye, gece yarısını geçmesine rağmen eğlencenin devam etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

BEŞİKTAŞ POLİSİNDEN PARTİYE BASKIN

İhbar üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, villaya baskın düzenledi. Baskın sonucunda partiye katılanlara 'Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet' suçundan idari para cezası kesildi. Cezai işlemin ardından parti polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Partiyi düzenleyen organizatör Ç.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildi. İfadesi alınan organizatör ardından emniyette ayrıldı.

OTEL VE REZİDANSLAR MERCEK ALTINDA

Partilere göz açtırmayan Beşiktaş polisinin otel ve rezidanslarda verilen partileri de mercek altına aldığı öğrenildi.

Beşiktaş

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