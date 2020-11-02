CHP ve Sözcü'nün yalanı yine ellerinde patladı!

CHP ve Sözcü her konuda olduğu gibi deprem üzerinden de provokasyon yapma gayretini sürdürüyor ancak devlet kurumlarınca yalanları ellerinde patlamaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile Sözcü Gazetesi'nin Bayraklı Belediyesi'nin çürük yapıları 10 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Açıklamada; "Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Bayraklı Belediyesinden ilçedeki binaların çürük olduğuna dair herhangi bir rapor veya yazı gelmemiştir" denildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklamasında; mevzuata göre; riskli bina tespitinde bulunulan yapılar için tapuya şerh konulduğu hatırlatılarak, "Yapılan incelemelerde ise söz konusu yapılarda herhangi bir tapu şerhi olmadığı görülmüştür" ifadeleri yer aldı.



İŞTE O AÇIKLAMA



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: "İzmir'in ve ülkemizin acı bir süreçten geçtiği bu günlerde 2 Kasım 2020 tarihli basın yayın organlarında "Bayraklı Belediyesi çürük yapıları 10 yıl önce bildirdi" başlığıyla yer alan ve gerçeği yansıtmayan habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.



5216 sayılı büyükşehir belediye kanununun 7. maddesi f bendine göre; büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine; afet riski olan yapılara dair tebligat yapma, tahliye etme ve yıkma görevi verilmiştir.



Yine İmar Kanunu'nun 39. Maddesi'ne göre risk taşıyan yapılara dair tespitler, tehlikenin ortadan kaldırılmasına dair tebligat ve yıkım işleri, yapıların maliklerine; belediye tarafından yapılacaktır. Hem Büyükşehir Belediyesi Kanunu hem de İmar Kanunu riskli yapıların tespitini yapan belediyeye aynı zamanda tahliye ve yıkım sorumluluğunu da vermektedir.



Yukarıda bahsedilen kanun hükümleri uyarınca, belediyelerin riskli yapı tespiti yaptıkları binaya ilişkin tüm süreçleri takip etmeleri ve ilgili birimlerince binaların tahliye ve yıkım işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Bayraklı Belediyesinden ilçedeki binaların çürük olduğuna dair herhangi bir rapor veya yazı gelmemiştir.



Mevzuatımıza göre; riskli bina tespitinde bulunulan yapılar için tapuya şerh konulmaktadır. Yapılan incelemelerde ise söz konusu yapılarda herhangi bir tapu şerhi olmadığı görülmüştür.



Bütün Türkiye'nin gözü kulağı İzmir'deyken ve depremzede vatandaşlarımız için seferber olmuşken, kamuoyunu doğru bilgilendirmek, doğru yönlendirmek özellikle idarecilerin üzerine düşen en önemli vazifedir.



Ülkemiz ve milletimiz adına sorumluluk taşıyan herkesi, bu hassasiyetle hareket etmeye davet ediyoruz."



TORUN'UN, "RAPORLAR TUTULMUŞ VE İLGİLİLERE İLETİLMİŞ" İDDİASI



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; Bayraklı Belediyesi'nin 2010 yılında kurduğu Deprem Etüt Merkezi ile 10 binden fazla binayı denetlediğini, ilçede 80 binanın depreme dayanıksız olan 3'üncü grup, 113 binanın orta dayanıklılığı ifade eden 2'nci grup, 15 binanın ise 1'inci grup olarak tespit edildiğini söyledi.



Torun, "3'üncü grup yani dayanıksız olarak tespit edilen 80 binadan şu anda 3'ünün bu depremde yıkıldığını görüyoruz. Bu 3 bina, Karagül Sitesi, Doğanlar Apartmanı, Rıza Bey Apartmanı... Bu apartmanlarla ilgili raporlar tutulmuş ve ilgililere iletilmiş" iddiasında bulundu.







SÖZCÜ GAZETESİ'NİN SÜRMANŞET HABERİ DE YALAN!



Sözcü Gazetesi'nin bugünkü sürmanşetinde yer alan, "Bayraklı Belediyesi 208 binayı 'çürük' diye bildirmiş ama bakanlık işlem yapmamış" başlıklı haberin de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.



SANDAL'IN; "SORUMLULUK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDA.." İDDİASI



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da; "Yıkılan ve hasar gören binaların depreme dayanıklı olup olmadığını bilme gibi bir durumumuz yok. Bunu nerden bilebiliriz? Sorumluluk Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda' iddiasında bulundu.



RAPORLARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NA GÖNDERMEMİŞ



Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'nin; İzmir depreminde yerle bir olan Doğanlar ile Rızabey apartmanlarında oturmanın riskli ve tehlikeli olduğuna ilişkin 2012 ve 2018 yıllarında hazırladığı raporları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göndermediği bildirildi.



Doğanlar ile Rızabey apartmanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmiş herhangi bir riskli yapı tespiti bulunmadığı öğrenildi.



Seyit Torun ve Serdar Sandal'ın; İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi'nin ihmalini gizlemek için gerçek dışı beyanda bulunması dikkat çekici bulundu.