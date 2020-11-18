Türkiye görüntüleri biraz önce paylaştı! İngiliz savaş uçakları havalandı

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşu icra edildi.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'NATO eğitimleri kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikal eden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve 132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığımıza bağlı iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşu icra edildi' denildi.