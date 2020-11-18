MSB'den açıklama geldi! Bir ilk yaşandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO eğitimleri kapsamında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve 132'inci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığına bağlı iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşunun yapıldığını bildirdi.



MSB'den yapılan bilgilendirmede, "NATO eğitimleri kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikal eden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve 132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığımıza bağlı iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşu icra edildi." ifadesine yer verildi.



8 SANİYEDE HAVALANIYOR



Avrupa Birliği ülkeleri tarafından geliştirilen Eurofighter Typhoon jetleri saatte 2 bin 390 km hıza kadar çıkabiliyor.



Airbus verilerine göre Typhoon jetleri yerden 8 saniyede gibi hızlı bir sürede havalanabilme özelliğine sahip. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin paylaştığı bilgiye göre ise savaş uçağı 35 bin fit (10.668 m) yüksekliğe 2 dakika 30 saniyede çıkabiliyor.



Eurofighter Typhoon Teknik Özellikleri:



Pilot: 1

Uzunluk: 15,96 m

Yükseklik: 5,29 m

Kanat Açıklığı: 11,09 m



Boş Ağırlık: 10.000 kg

Yüklü Ağırlık: 21.000 kg

Maksimum Hız: 1,8 mach (2.390 km/s)

Maksimum İrtifa: 50.000 fit (15.240 m)