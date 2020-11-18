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İlk kez Sürmanşet'te ortaya çıktı! Ümit Özdağ'ın yardımcısından şok sözler: 'Elimde görüntüler var!'

Ümit Özdağ'ın eski yardımcısı Adem Taşkaya Sürmanşet'te İYİ Parti'de yaşanan kriz ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Taşkaya hazırlandığı iddia edilen Anayasa taslağının hazırlanmasına dair elinde görüntüler olduğunu iddia etti.

Güncel / 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:18
İlk kez Sürmanşet'te ortaya çıktı! Ümit Özdağ'ın yardımcısından şok sözler: 'Elimde görüntüler var!'
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Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba iddialarda bulunmuş ve partiden ihraç edilmişti. İhracının ardından yine konuşan Özdağ, İYİ Parti, CHP, HDP ve Saadet Partisi'nin bir araya gelerek bir Anayasa taslağı hazırladığını iddia etmişti. İddialar İYİ Parti'yi yine karıştırmıştı. 

Beyaz TV'nin sevilen programı Sürmanşet'te gecenin ana gündemi bu konuydu. Programa telefonla bağlanan Ümit Özdağ'ın eski yardımcısı Adem Taşkaya, o tartışmalar ile ilgili bomba iddialarda bulundu. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'in sorularını yanıtlayan Taşkaya, elinde o Anayasa taslağının hazırlanmasına dair elinde görüntüler olduğunu iddia etti. 

MilletvekiliSaadet PartisiOsman GökçekSürmanşet

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