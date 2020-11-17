Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 17 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.



MÜCADELEYE GÜÇ VERİN



Bakan Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin.' ifadelerini kullandı.



