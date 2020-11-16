MİT o ismi deşifre etti!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Türkiye'deki bilişim kurumlarından yapılan casusluk faaliyetlerine karşı yürüttüğü çalışmada, örgüt tarafından kendisine tahsis edilen operasyonel hatlardan Türkiye'de bilişim yapılanmasını kontrol eden FETÖ'nün bilişim imamının ismi deşifre edildi.



Yapılan teknik çalışmalar sonrasında belirlenen o ismin Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasında sivil asker imamlığı yaptığı, daha sonrada TAİ, HAVELSAN, Roketsan, TÜBİTAK, ASELSAN, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, BTK ve Türk Telekom'a yerleştirdiği örgüt üyeleriyle casusluk faaliyetleri yürüten Suat Yiğit olduğu ortaya çıktı.



KOZA İPEK ÇALIŞANI



Kod isimler, özel haberleşme kanalları, kaynağı belirsiz paralar, hücreler, ağabeylik-imamlık sistemi gibi tüm casusluk unsurlarını içerisinde barındıran bilişim yapılanması yöneten Suat Yiğit, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yurtdışına çıktı. Devletin kılcal damarlarına sızarak milli projelerini çalmaya ve sabote etmeye çalıştığı belirtilen Suat Yiğit'in Koza İpek Holding'in Doğal Enerji Kaynakları Araştırma şirketinde çalıştığı belirlendi.



İRTİBATLI 100 HAT



Yiğit'in deşifre edilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, örgütün bilişim yapılanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Ulaştılan soruşturma dosyasında, firari Akın İpek'in şirketinde çalışan Suat Yiğit'in kullandığı operasyonel hatlar üzerinde yapılan teknik çalışmalar ve fiziki araştırmaların ardından bilişim casuslarına yönelik operasyonlar için düğmeye basıldı.







OPERASYONLAR BAŞLADI



Suat Yiğit'in kontrolündeki operasyonel hatlardan deşifre edilen 100 hattan incelemeleri tamamlanan 15 örgüt üyesi Ankara Terörle Mücadele Şubesinin operasyonuyla gözaltına alındı. 11 kişinin yakalandığı soruşturmada 7 örgüt üyesi de itirafçı oldu.Örgütün Türkiye bilişim yapılanmasından sorumlu kişinin Selçuk kod adlı Suat Yiğit olduğu, bilişim biriminin Türkiye genelinde 7 bölgeye ayrıldığını, yapılanmanın gizliliğe çok önem verdiğini belirlendi. Polisin itirafçıların verdiği bilgiler ve MİT'in tespit ettiği operasyonel hatlara yönelik çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.



