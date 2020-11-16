USD (Alış - Satış) : 7,74 - 7,75 EURO (Alış - Satış) : 9,18 - 9,20

MİT o ismi deşifre etti!

MİT’in Türkiye’deki bilişim kurumlarından yapılan casusluk faaliyetlerine karşı yürüttüğü çalışma kapsamında, FETÖ’nün Türkiye’deki bilişim yapılanmasını yöneten kişinin Suat Yiğit olduğu tespit edildi.

Güncel / 16 Kasım 2020 Pazartesi 09:21
MİT o ismi deşifre etti!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Türkiye'deki bilişim kurumlarından yapılan casusluk faaliyetlerine karşı yürüttüğü çalışmada, örgüt tarafından kendisine tahsis edilen operasyonel hatlardan Türkiye'de bilişim yapılanmasını kontrol eden FETÖ'nün bilişim imamının ismi deşifre edildi.

Yapılan teknik çalışmalar sonrasında belirlenen o ismin Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasında sivil asker imamlığı yaptığı, daha sonrada TAİ, HAVELSAN, Roketsan, TÜBİTAK, ASELSAN, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, BTK ve Türk Telekom'a yerleştirdiği örgüt üyeleriyle casusluk faaliyetleri yürüten Suat Yiğit olduğu ortaya çıktı.

KOZA İPEK ÇALIŞANI

Kod isimler, özel haberleşme kanalları, kaynağı belirsiz paralar, hücreler, ağabeylik-imamlık sistemi gibi tüm casusluk unsurlarını içerisinde barındıran bilişim yapılanması yöneten Suat Yiğit, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yurtdışına çıktı. Devletin kılcal damarlarına sızarak milli projelerini çalmaya ve sabote etmeye çalıştığı belirtilen Suat Yiğit'in Koza İpek Holding'in Doğal Enerji Kaynakları Araştırma şirketinde çalıştığı belirlendi.

İRTİBATLI 100 HAT

Yiğit'in deşifre edilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, örgütün bilişim yapılanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Ulaştılan soruşturma dosyasında, firari Akın İpek'in şirketinde çalışan Suat Yiğit'in kullandığı operasyonel hatlar üzerinde yapılan teknik çalışmalar ve fiziki araştırmaların ardından bilişim casuslarına yönelik operasyonlar için düğmeye basıldı.



OPERASYONLAR BAŞLADI

Suat Yiğit'in kontrolündeki operasyonel hatlardan deşifre edilen 100 hattan incelemeleri tamamlanan 15 örgüt üyesi Ankara Terörle Mücadele Şubesinin operasyonuyla gözaltına alındı. 11 kişinin yakalandığı soruşturmada 7 örgüt üyesi de itirafçı oldu.Örgütün Türkiye bilişim yapılanmasından sorumlu kişinin Selçuk kod adlı Suat Yiğit olduğu, bilişim biriminin Türkiye genelinde 7 bölgeye ayrıldığını, yapılanmanın gizliliğe çok önem verdiğini belirlendi. Polisin itirafçıların verdiği bilgiler ve MİT'in tespit ettiği operasyonel hatlara yönelik çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı