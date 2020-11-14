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'Miss Uganda' kadınları yine ortaya çıktı!

Esenyurt'ta dün ortaya çıkan skandal görüntüler gündem olmuştu. Bir gece kulübünde düzenlenen Miss Uganda yarışmasındaki kadınlar başka bir eğlence mekanında yine ortaya çıktı. Esenyurt'ta bulunan bir eğlence mekanına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, içlerinde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacı ve davetlilerinin de aralarında olduğu kişilere ceza yağdı.

Güncel / 14 Kasım 2020 Cumartesi 15:12
'Miss Uganda' kadınları yine ortaya çıktı!

'Miss Uganda' kadınları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı

ESENYURT'TA BİR GECE KULÜBÜNE BASKIN YAPILDI: MISS UGANDA KADINLARI YİNE ORTAYA ÇIKTI

Esenyurt'ta bir eğlence mekanında düzenlenerek koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği 'Miss Uganda' yarışmasının ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, yine yabancı uyruklu kişiler tarafından saat 02.00'de düzenlenen bir eğlenceye baskın yaptı.

Miss Uganda' kadınları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir alkollü mekanda koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek eğlence düzenlendiği bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, mekana baskın yaptı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Esenyurt'ta koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı 'Miss Uganda' yarışmasının düzenlendiği eğlence mekanının sahibi, gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta 'Miss Uganda' adı altında düzenlenen güzellik yarışmasının ortaya çıkmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler bugün yarışmanın düzenlediği gece kulübüne gitti. Gece kulübünün işletmecisi M.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan işletme sahibi ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezine getirildi.

Gözaltı işlemleri tamamlanan gece kulübünün işletmecisi M.K., adliyeye sevk edildi.

Miss Uganda' kadınları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı
Yapılan baskında, polis ekipleri tarafından eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu vatandaşların pasaport kontrolleri yapıldı. Baskında, eğlence mekanındaki kişilerin koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği, sosyal mesafe ve maske kuralına da riayet etmediği tespit edildi.

'Miss Uganda' kadınları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı

MİSS UGANDA GÜZELLİK YARIŞMASINDAKİ KADINLAR YİNE ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu kişilerin aralarında koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek düzenlenen 'Miss Uganda' yarışmasına katılan yarışmacılar ve davetliler olduğu öğrenildi.

'Miss Uganda' kadınları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı

Polis ekipleri tarafından mekanda bulunan 67 kişiye toplam 60 bin 300 lira para cezası kesildi. Eğlence mekanının sahibi gözaltına alınırken, 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Baskının ardından gece mekanından ayrılan yabancı uyruklu kişiler taksilerle evlerine döndü.

Uganda

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