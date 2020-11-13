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Trump'ın gizli planı deşifre oldu!

Amerikan New York Times gazetesi, 3 Kasım seçimlerini kaybeden fakat sonucu henüz kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın stratejisine ve ruh haline ilişkin önemli bir habere imza attı.

Dünya / 13 Kasım 2020 Cuma 22:35
Trump'ın gizli planı deşifre oldu!

3 Kasım'da gerçekleşen ABD seçimlerine ilişkin ABD'de tartışmalar devam ediyor. ABD'nin saygın gazetelerin New York Times, Başkan Trump'ın çarşamba günü danışmanlarıyla bir toplantı yaptığını yazdı. Maggie Haberman imzalı haberde, danışmanlarının büyük kısmının Trump'a seçim sonuçlarını değiştirme ihtimalinin çok ama çok küçük olduğunu söylediği aktarıldı.

Toplantıya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara göre; Trump toplantının ardından Cumhuriyetçi yasama organlarına bazı eyaletlerde Trump yanlısı seçici kurul üyelerini seçip seçemeyeceklerine dair baskı yapmaya girişti.

Başkan Trump'ın buradaki amacı ise Demokratların arasından kendisine oy verebilecek seçici kurul üyesi devşirip Beyaz Saray'da ikinci dönem için aritmetiği kendi lehine değiştirmek...

BİTTİĞİNİ BİLİYOR AMA...

Konuya dair bilgi aldığı belirtilen kaynaklar, bunun ayrıntılı bir konuşma, hatta gerçekten ciddi olmadığını söyledi. Ayrıca bu, Trump'ın Beyaz Saray'da kalmaya dair saplantılı arzusunu da yansıtmıyordu. Bir danışmanın ifadesine göre; "Trump işin bittiğini biliyor."

Kaynaklar, "Fakat yenilgiyi kabul etmek yerine bir yandan başkanlık sonrası belirsiz geleceğini düşünürken, bir yandan da görevde bir daha kalmak için ihtimal dışı bir senaryoyu ortaya atıyor" diyor.

Çok sayıda danışman ve Trump'a yakın isimlerle yapılan mülakatlara göre; ortada büyük bir strateji de yok. Trump, yenilgiye karşı olan mücadelesini ne kadar ileri taşıyabileceğini görmek ve Cumhuriyetçi tabanının sürekli desteğini garanti altına almak adına bir haber bülteninden diğerine ayakta kalmaya çalışıyor.

BIDEN SEÇİLMİŞ BAŞKAN

Associated Press haber ajansının verilerine göre; ABD'nin 46'ncı başkanı Demokrat Joe Biden oldu. Biden, Beyaz Saray'a giden yolda gerekli olan 270 delege sayısını çoktan aştı. Biden'ın delege sayısı 290.

Delege sayısında 217'de kalan Başkan Trump ise seçimlerde hile yapıldığını iddia etmeyi sürdürürken, her gün çok sayıda tweet atıyor.

BEYAZ SARAY'DA DA AYNI TUTUM

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany katıldığı bir programda, Başkan Trump'ın ocak ayında Joe Biden'ın başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya karşılık, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak" yanıtını vermişti.

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