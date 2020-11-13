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Kuşadası Körfezi’nde korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar İzmir, Aydın illerimizde de hissedildi.

Güncel / 13 Kasım 2020 Cuma 00:47
Kuşadası Körfezi’nde korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 00.11'de 3.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.

Yerin 11.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir, Aydın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

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